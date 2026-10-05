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Қызылорда облысында аудандық сот төрағасы мен судья 9 жылға сотталды: ҰҚК ұстау сәтінің кадрларын жариялады

Қызылорда облысында аудандық сот төрағасы мен судьясы 9 жылға сотталды: ҰҚК ұстау сәтінің кадрларын жариялады, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2026 12:15 Сурет: YouTube/knbgovkz
2026 жылғы 18 қыркүйекте Қызылорда облысының Қазалы аудандық сотының төрағасы Дәурен Әбдіқалықов пен судьясы Серік Бертайға қатысты үкім шықты. Олардың әрқайсысына 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бүгін, 5 қазанда, Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) істің мән-жайын хабарлады:

"Олар Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 366-бабы 3-бөлігінің 2-тармағында және 366-бабы 3-бөлігінің 2, 4-тармақтарында ("Пара алу". – Ред. ескертпесі) көзделген сыбайлас жемқорлық қылмыстарын жасағаны үшін кінәлі деп танылды".

ҰҚК мәліметінше, биыл қаңтарда оларды комитет қызметкерлері ірі мөлшерде пара алу фактісі бойынша ұстаған.

2026 жылғы 2 қазанда ҰҚК "Семей орманындағы" сыбайлас жемқорлық схемасын әшкереледі. Тергеу деректеріне сәйкес, күдіктілер ағаштарды жаппай заңсыз кесу және сату бойынша тұрақты схема ұйымдастырды деген күдікке ілінген. Атап айтқанда, олар ақшалай сыйақы үшін ағашы өтімді орман учаскелеріне кедергісіз кіруге мүмкіндік берген.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
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