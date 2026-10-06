Қазақстанның оңтүстігінде жүк пойызы 700 қойдан тұратын отарды қағып кетті: оқиғаның мән-жайы белгілі болды
Сурет: pexels
Жамбыл облысында жүк пойызы қой отарын қағып, оқиға орнында 120 қой өлді. Соққыдан малдың өлекселері жан-жаққа шашылып, бір бөлігі жақын маңдағы өзенге түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.
КТК телеарнасының сайты 2026 жылғы 5 қазанда жазғандай, оқиға таңертең ерте Тараз – Жаңатас учаскесінде болған. Жүк пойызының алдынан кенеттен 700 қой шыққан. Отарды бір шопан қыстауға айдап бара жатқан.
Машинист шұғыл тежеу амалын қолданғанымен, соқтығысудың алдын алу мүмкін болмаған. Малдың зақымданған өлекселері айналаға шашылған. Қазір отар иесі шығынын есептеп жатыр. Бұған қоса, оған айыппұл төлеуге тура келеді.
"Жыл басынан бері пойыздардың шұғыл тежеуінің 45 фактісі тіркелді. Соның 15-іне ауыл шаруашылығы жануарларының теміржолға шығып кетуі себеп болған", – деді Тараз станциясындағы желілік полиция бөлімі бастығының орынбасары Марат Манатов.
Ал Ақтөбе облысында жүк көлігі тепловозбен соқтығысқан. Оқиғадан кейін жолдың осы учаскесінде көлік қозғалысы уақытша шектелді.
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