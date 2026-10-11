Сәтбаев қаласында асфальт зауытында өрт болды
Сурет: видеодан алынды
Ұлытау облысы Сәтбаев қаласындағы асфальт зауытының аумағында битум жанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы 2026 жылы 11 қазанда ҚР ТЖМ баспасөз қызметі хабарлады:
"Оқиға орнына жеткен ТЖМ алғашқы бөлімшелері зауыт аумағындағы шұңқырда 50 шаршы метр аумақта битумның жанып жатқанын анықтады. Өртті сөндіру үшін өрт оқпандары берілді. Өрт сөндірушілердің жедел әрекетінің арқасында жану толығымен сөндірілді".
Зардап шеккендер жоқ.
Бұған дейін БҚО-да өрт сөндіру кезінде өрт сөндіруші қаза тапқанын жазғанбыз.
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