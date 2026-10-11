Өскеменде тұрғын үй шатыры өртеніп, сегіз адам эвакуацияланды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Өскемен қаласындағы Гоголь көшесінде орналасқан үш қабатты тұрғын үйдің шатыры өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметі оқиға орнына жеткен өрт сөндіру бөлімшелері түтінге толған ғимараттан 8 адамды эвакуациялағанын хабарлайды.
Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында оттың одан әрі таралуына жол берілмеді.
Өрт 100 шаршы метр аумақта толық сөндірілді.
Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Зардап шеккендер жоқ.
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