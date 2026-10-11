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Оқиғалар

Өскеменде тұрғын үй шатыры өртеніп, сегіз адам эвакуацияланды

Өскемен, Гоголь, тұрғын үй, шатыр, өрт, эвакуациялау, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 14:39 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Өскемен қаласындағы Гоголь көшесінде орналасқан үш қабатты тұрғын үйдің шатыры өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметі оқиға орнына жеткен өрт сөндіру бөлімшелері түтінге толған ғимараттан 8 адамды эвакуациялағанын хабарлайды.

Құтқарушылардың жедел әрекетінің арқасында оттың одан әрі таралуына жол берілмеді.

Өрт 100 шаршы метр аумақта толық сөндірілді.

Өрттің шығу себебі анықталып жатыр. Зардап шеккендер жоқ.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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