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Оқиғалар

Ақтауда дәмханадағы жанжалдан кейін ер адам 6 жылға сотталды

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2026 11:15 Фото: pixabay
Ақтауда дәмханалардың бірінде ішімдік пен тамаққа байланысты туындаған жанжал пышақ жарақатымен аяқталды. Келушіге шабуыл жасаған жергілікті тұрғын 6 жылға бас бостандығынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 2026 жылғы 4 шілдеге қараған түні Ақтаудың 12-шағынауданында болған. Іс бойынша айыпталушы Е. есімді ер адам мас күйде өзін әдепсіз ұстаған. Ол бөтен үстелге келіп отырған, рұқсатсыз тіскебасарды алып, өзгенің ішімдігін төгіп, кейін шығып кеткен.

Мұндай әрекетке наразы болған жәбірленуші А. оның соңынан далаға шығып, өзін не себепті бұлай ұстағанын сұрамақ болған. Алайда әңгіме тез арада жанжалға ұласқан. Бұзақы асүй пышағын алып, қарсыласын шап аймағынан ұрған. Салдарынан жәбірленушінің денсаулығына ауыр зиян келген.

Шабуыл жасаған адамның кінәсі куәгерлердің айғақтарымен, бейнебақылау камераларындағы жазбалармен және сот-медициналық сараптаманың қорытындысымен толық дәлелденген.

Сотта күтпеген жайттар да белгілі болды. Жәбірленуші айыпталушыны кешіргенін және оған ешқандай талабы жоқ екенін мәлімдеген.

"Сотталушы Е. өз кінәсін ішінара мойындап, жәбірленушіден кешірім сұрады және бас бостандығынан айыруға байланысты емес жаза тағайындауды өтінді. Жәбірленуші А. қазіргі уақытта сотталушыны кешіргенін, оған ешқандай талабы жоқ екенін айтып, бас бостандығынан айыруға байланысты емес жаза тағайындауды сұрады", – деп хабарлады 2026 жылғы 19 қазанда Ақтау қалалық сотының баспасөз қызметі.

Прокурор айыпталушыны нақты мерзімге бас бостандығынан айыруды талап еткен. Қылмыстың ауырлығын ескерген сот жәбірленушінің кешіріміне және сотталушының кішкентай баласы бар екеніне қарамастан, шартты жазамен шектелмеген.

Сот үкімімен шабуыл жасаған ер адам ҚР Қылмыстық кодексінің 106-бабы 2-бөлігінің 7-тармағы ("Бұзақылық ниетпен денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру") бойынша кінәлі деп танылды. Оған орташа қауіпсіздік мекемесінде жазасын өтеу шартымен 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Сот үкімі әзірге заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Маңғыстау облысында жұмыс орнында күзетшінің өлтірілуіне қатысты резонансты іс бойынша шешім шығарылған болатын. Сот еңбек инспекциясының қызметкердің қазасын оның кәсіби қызметімен байланыстырудан бас тартқан актісін заңсыз деп таныды.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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