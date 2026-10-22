Ақмола облысында өрттен 75 адам эвакуацияланды: оқиғаның себебі белгілі болды
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Ақмола облысының Щучинск қаласында көпқабатты үйден шыққан өртке байланысты тұрғындар эвакуацияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өрт 2026 жылғы 22 қазанға қараған түні болған. Құтқарушылар автосаты мен баспалдақ арқылы 75 адамды, оның ішінде 20 баланы эвакуациялаған.
Түнгі эвакуацияға лифт шахтасында қоқыстың жануы себеп болған. Өрт шағын аумақта жедел сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ. Қоқыстың неден тұтанғаны әлі анықталуы керек.
Ал Алматыда 2026 жылғы 21 қазанда Алатау ауданында болған өрт кезінде екі қабатты ғимараттың шатыры опырылып түсті. Кейін ғимараттың заңсыз хостел ретінде пайдаланылғаны анықталды.
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