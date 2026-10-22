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Оқиғалар

Алматыда жеке үйлердің бірінен ер адамның денесі табылды

Полиция, Алматы, Түрксіб ауданы, жеке үй, ер адам, денесі , сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2026 18:28 Сурет: pexels
Алматының Түрксіб ауданындағы жеке үйлердің бірінде ер адамның денесі табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылы 22 қазанда Алматы қалалық ПД баспасөз қызметі хабарлады. Құзырлы орган мәліметінше, ең бірінші болып марқұмның көршісі дабыл қаққан. Ол терезеден адам сұлбасын байқап, үйге бас сұққан.

"Оқиға орнына патрульдік полиция экипажы мен жедел топ жетті. Есікті ашқан кезде үй ішінен өз-өзіне қол жұмсаған ер адамның денесі табылды. Алдын ала мәлімет бойынша, қайғылы оқиғаға дейін ер адам жеке басына қатысты эмоционалдық қиындықтарды бастан өткерген болуы мүмкін. Қазір оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Ер адамның өмір салты зерттеліп, қайғылы жағдайға әкелуі мүмкін себептер мен өзге де факторлар тексерілуде", деп хабарлайды ПД.
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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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