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Оқиғалар

Тоқаев Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады

Тоқаев Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 19:56 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған "Жаңа дәуір – жаңа белес" атты мерекелік концертке барды.

Тоқаев, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 19:56

Сурет: akorda.kz

"Астана Опера" мемлекеттік опера және балет театры сахнасында елімізге танымал әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.

Мемлекет басшысы Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 19:56

Сурет: akorda.kz

Мемлекет басшысы Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 19:56

Сурет: akorda.kz

Мемлекет басшысы Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2026 19:56

Сурет: akorda.kz

Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы NVIDIA компаниясының негізін қалаушы және президенті Дженсен Хуангты қабылдағанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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