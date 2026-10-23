Тоқаев Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады
Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған мерекелік концертті тамашалады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорданың хабарлауынша, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Республика күніне арналған "Жаңа дәуір – жаңа белес" атты мерекелік концертке барды.
"Астана Опера" мемлекеттік опера және балет театры сахнасында елімізге танымал әртістер мен шығармашылық ұжымдар өнер көрсетті.
Еске салайық, бұған дейін Мемлекет басшысы NVIDIA компаниясының негізін қалаушы және президенті Дженсен Хуангты қабылдағанын хабарлаған едік.
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