#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+4°
$
451.05
504.95
5.6
Оқиғалар

Петропавлда полицейлер жанып жатқан үйден ер адамды құтқарып қалды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 16:09 Фото: pexels
24 қазанда сағат 22:30 шамасында Петропавл қаласы полиция басқармасы патрульдік полиция батальонының командирі Қуаныш Сүлейменов пен оның орынбасары Жомарт Тасбаев "Солнечный" кентінде патрульдік экипаждардың жұмысын тексеріп жүрген.

Қалаға қайтып келе жатқанда, Новопавловка маңындағы саяжайлардың бірінен өрт шыққанын байқайды. Полицейлер дереу жедел басқару орталығына хабар беріп, өрт сөндіру қызметін шақырған соң оқиға орнына бет алды.

10-шы линия көшесіндегі саяжайлардың бірін жалын шарпыған. Көршілер үй ішінде адам болуы мүмкін екенін айтқан. Өрттің қатты өршуіне байланысты үйге қақпа жақтан жақындау мүмкін болмаған. Сондықтан полицейлер көрші учаскенің қоршауынан асып өтіп, жанып жатқан үйге жеткен.

Саяжай иесі үйден шығып үлгергенімен, жалын шарпыған құрылыстан шамамен бір метр жерде жатқан. Қатты ыстық пен шатыр шиферінің жарылуы оған жақындауды қиындатқан. Соған қарамастан, Қуаныш Сүлейменов пен Жомарт Тасбаев қауіпке қарамай, ер адамды көтеріп алып, қауіпсіз жерге шығарды.

Одан кейін жедел жәрдем шақырды. Патрульдік көлікте 63 жастағы ер адам есін жия бастаған. Оның мас күйде болғаны байқалды. Ол не болғанын толық түсінбей, аяқ киімі мен телефонын әкелуді сұраған. Біраз уақыттан кейін ғана өз өміріне төнген қауіпті түсінген.

Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер жалынды сөндірді. Ал полицейлер құтқару жұмыстарынан кейін қызметтік міндеттерін атқаруды жалғастырды. Қуаныш Сүлейменов үшін бұл адам өмірін құтқарған алғашқы жағдай емес. Дегенмен ол мұндай оқиғаларды жария етуді ұната бермейді.

Бұл жолы полицейлердің ерлігі туралы саяжай қауымдастығының төрайымы WhatsApp чатында алғыс білдіргеннен кейін белгілі болды. Оқиға куәгерлері мен құтқарылған ер адамның көршілері полицейлерге жедел әрекеті мен адам өмірін сақтап қалғаны үшін алғыс айтты.

Тәртіп сақшыларының дер кезінде хабар беруі өрттің көрші құрылыстарға таралуына жол бермеуге де ықпал етті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Қазақ редакциясының шеф-редакторы
Оқи отырыңыз
Биіктен секіру, Павлодар облысы, Екібастұз, ер адам, құтқару
22:38, 30 мамыр 2025
Павлодар облысында полицейлер биіктен секірмек болған ер адамды құтқарып қалды
Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты
12:54, 01 мамыр 2026
Түркістанда полицейлер электросамокаттарды пайдалану тәртібі мен қауіпсіздігін тұрғындарға түсіндірді
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны
14:36, 09 қыркүйек 2024
ШҚО-да полицейлер ер адамның өмірін құтқарып қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арина Соболенко с подругой у ринга
17:05, Бүгін
Арина Соболенко сделала откровенное признание на турнире UFC в Абу-Даби
Арина Соболенко сидит на корточках после розыгрыша
16:50, Бүгін
Турсунов – о шансах Соболенко стать №1: "Арине нужно отключить будильник Рыбакиной"
Степан Санников
16:33, Бүгін
Российский хоккеист Санников в третий раз признан лучшим игроком недели ЧРК
Чемпионат мира по борьбе
16:15, Бүгін
Мужская сборная Казахстана по греко-римской борьбе не выполнила задачу на чемпионате мира
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: