Петропавлда полицейлер жанып жатқан үйден ер адамды құтқарып қалды
Қалаға қайтып келе жатқанда, Новопавловка маңындағы саяжайлардың бірінен өрт шыққанын байқайды. Полицейлер дереу жедел басқару орталығына хабар беріп, өрт сөндіру қызметін шақырған соң оқиға орнына бет алды.
10-шы линия көшесіндегі саяжайлардың бірін жалын шарпыған. Көршілер үй ішінде адам болуы мүмкін екенін айтқан. Өрттің қатты өршуіне байланысты үйге қақпа жақтан жақындау мүмкін болмаған. Сондықтан полицейлер көрші учаскенің қоршауынан асып өтіп, жанып жатқан үйге жеткен.
Саяжай иесі үйден шығып үлгергенімен, жалын шарпыған құрылыстан шамамен бір метр жерде жатқан. Қатты ыстық пен шатыр шиферінің жарылуы оған жақындауды қиындатқан. Соған қарамастан, Қуаныш Сүлейменов пен Жомарт Тасбаев қауіпке қарамай, ер адамды көтеріп алып, қауіпсіз жерге шығарды.
Одан кейін жедел жәрдем шақырды. Патрульдік көлікте 63 жастағы ер адам есін жия бастаған. Оның мас күйде болғаны байқалды. Ол не болғанын толық түсінбей, аяқ киімі мен телефонын әкелуді сұраған. Біраз уақыттан кейін ғана өз өміріне төнген қауіпті түсінген.
Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер жалынды сөндірді. Ал полицейлер құтқару жұмыстарынан кейін қызметтік міндеттерін атқаруды жалғастырды. Қуаныш Сүлейменов үшін бұл адам өмірін құтқарған алғашқы жағдай емес. Дегенмен ол мұндай оқиғаларды жария етуді ұната бермейді.
Бұл жолы полицейлердің ерлігі туралы саяжай қауымдастығының төрайымы WhatsApp чатында алғыс білдіргеннен кейін белгілі болды. Оқиға куәгерлері мен құтқарылған ер адамның көршілері полицейлерге жедел әрекеті мен адам өмірін сақтап қалғаны үшін алғыс айтты.
Тәртіп сақшыларының дер кезінде хабар беруі өрттің көрші құрылыстарға таралуына жол бермеуге де ықпал етті.