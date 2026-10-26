#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+2°
$
451.05
504.95
5.6
Оқиғалар

Түркістан облысында жасөспірімнің аяғы комбайнның орақ аппаратына кіріп кеткен

Комбайн, Түркістан облысы, Асықата, жасөспірім, аяғы, орақ аппараты, жазатайым оқиға, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.10.2026 18:40 Сурет: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылы 26 қазанда Түркістан облысы, Асықата ауылындағы шаруа қожалығының аумағында 17 жастағы жасөспірім жазатайым жағдайға ұшырады, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, комбайнды жөндеу жұмыстары кезінде жасөспірімнің аяғы ауыл шаруашылығы техникасының орақ аппаратына қысылып қалған.

Оқиға орнына жедел жеткен ТЖМ құтқарушылары арнайы құралдардың көмегімен жасөспірімді босатып, жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Өрт, Петропавл, полицейлер, ер адам
18:54, Бүгін
Петропавлда полицейлер өртеніп жатқан үйден 63 жастағы ер адамды аман-есен алып шықты
Төтеншеліктер өзенге құлап кеткен 16 жастағы қызды іздестіріп жатыр
19:44, 30 шілде 2024
Түркістан облысында өзенге құлап кеткен 16 жастағы қызды іздестіріп жатыр
Жасөсіпірім, жоғалу, Түркістан облысы, Кентау, іздеу
18:13, 30 наурыз 2026
Түркістан облысында із-түссіз жоғалып кеткен жасөспірім іздестіріліп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ATP
20:05, Бүгін
Первая ракетка мира Синнер примет участие в Six Kings Slam в декабре
Фото: WTA
19:38, Бүгін
Борис Беккер поздравил Медведева и Рыбакину с победами на турнирах в Алматы и Нинбо
Фото: ФК &quot;Ордабасы&quot;
19:08, Бүгін
"Ордабасы" может сменить главного тренера после завоевания чемпионского титула в КПЛ
Фото: WTA
18:35, Бүгін
"Надеюсь, смогу продолжать так до конца карьеры": Рыбакина - о стабильности в финалах
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: