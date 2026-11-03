Каспий теңізіндегі есірткі арнасы: ҰҚК шетелдіктер мен Қазақстан азаматтарын ұстады
Сурет: ҰҚК баспасөз қызметі
Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитеті (ҰҚК) 2026 жылғы 3 қарашада есірткі тасымалдау арнасының жолы кесілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның хабарлауынша, комитет қызметкерлері Каспий теңізінің акваториясында халықаралық есірткі арнасын жойған.
ҰҚК баспасөз қызметінің мәліметінше, биыл 1 қарашада Шекара қызметі Маңғыстау облысы бойынша ҰҚК департаментімен бірлесіп, қуғыннан жүзу құралымен қашпақ болған үш шетелдік азаматты, сондай-ақ жағалау аумағында Қазақстанның екі азаматын ұстаған.
"22 келі апиын, 27 келі гашиш, 60 келі марихуана және шағын көлемді жүрдек катер тәркіленді", – деп хабарлады ҰҚК баспасөз қызметі.
Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
ҰҚК мәліметінше, Қазақстан Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабының 1-бөлігіне сәйкес, істің өзге мән-жайлары жария етілмейді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript