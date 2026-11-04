СҚО-да ер адам жұмбақ жағдайда көз жұмды
Қайғылы жағдай туралы алдымен әлеуметтік желідегі жарияланымнан белгілі болды. Шақырту бойынша оқиға орнына келген жедел жәрдем дәрігерлері ер адамды құтқара алмаған, тек оның өлімін растап, тіркеген. Алдын ала мәліметтер бойынша, ауыл тұрғыны өзіне-өзі қол жұмсаған.
Бұл оқиғаға қатысты Солтүстік Қазақстан облысының полиция департаменті түсініктеме беріп, бүгіндері сотқа дейінгі тергеу шаралары қолға алынғанын айтты.
"Полиция Тайынша ауданының 40 жастағы тұрғынын өзін-өзі өлтіруге дейін жеткізу фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. Тергеу шеңберінде болған оқиғаның барлық мән-жайы, сондай-ақ бұған түрткі болған себептер мен жағдайлар анықталып жатыр", – деді өңірлік ПД Zakon.kz тілшісіне 2026 жылғы 4 қарашада.
Ведомство өкілдері тергеу қорытындысы бойынша тиісті процесуальды шешім қабылданатынын да жеткізді.
Бұған дейін Шымкентте жергілікті тұрғынды ұрлап, өлтіру ісі бойынша алты ер адамға қатысты сот үкімі шыққанын жазғанбыз. Сотта жантүршігерлік мәліметтер анықталды: жәбірленушіні топ адам ұрып-соғып, күштеп көлікке отырғызып, Түркістан облысына апарған, оны сол жерде өлтірген.