"Қорқынышпен өмір сүріп, соққы мен қорлыққа шыдаған": Алматыда бес баланың анасы өзіне қол жұмсамақ болды
Фото: pexels
Алматыда көпбалалы ана өзіне қол жұмсамақ болған. Оны аман алып қалу мүмкін болды. Туыстарының айтуынша, әйел күйеуінен қорқып өмір сүрген, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға туралы құқық қорғаушы Ләззат Рақишева Threads әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды.
"Жаңа ғана қорымызға Алматы қаласында тұратын, өзіне қол жұмсамақ болған жас әйелдің анасы хабарласты. Әйел асылып қалған, бірақ, бақытына қарай, оны аман алып қалды. Оның бес баласы бар. Оқиғадан кейін анасы қызының қалтасынан хат тауып алған. Онда әйел өз әрекетінің себептерін жазған. Хаттан белгілі болғандай, күйеуі оны ұрып-соғып, қорлап, кемсіткен. Сондай-ақ әйелді және анасын пышақтап өлтіретінін айтып қорқытқан. Бұдан бөлек, күйеуі басқа отбасын құрып, одан екі баласы дүниеге келген. Әйел үнемі қорқынышпен өмір сүріп, соққыға, қорлық пен қоқан-лоқыға шыдаған", – деп жазды ол 2026 жылғы 4 қарашада.
Құқық қорғаушы болған оқиғаның барлық мән-жайын мұқият тексеруді, әйелдің, анасының және бес баласының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, сондай-ақ зорлық-зомбылықтың қайталануына жол бермеу үшін барлық қажетті шараны қабылдауды талап етті.
Редакция Алматы қалалық Полиция департаментінен түсініктеме сұрады.
"Өзіне қол жұмсауға оқталу фактісі бойынша Алатау аудандық полиция басқармасы қылмыстық іс қозғады. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы мен себептерін анықтауға бағытталған сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Қолда бар мәліметтерге сәйкес, бұған дейін аталған отбасында тұрмыстық зорлық-зомбылық фактілері бойынша полицияға арыздар, хабарламалар немесе өтініштер түспеген. Сонымен қатар тергеу аясында бұрын тіркелген өтініштердің бар-жоғына қарамастан, тұрмыстық зорлық-зомбылықтың болуы мүмкін екені туралы ақпарат тексеріліп жатыр. Тексеру нәтижесі бойынша бұл мәліметтерге тиісті құқықтық баға беріледі. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді", – деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі 5 қарашада.
Айта кетейік, қазан айының басында Алматы тұрғындарын тағы бір оқиға дүр сілкіндірген еді. Қарт әйел көшеден аяқ киімсіз, қолы байланған күйде табылды. Ол өзін азаптаған туған ұлынан қашып шыққанын мәлімдеген болатын.
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