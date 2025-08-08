#Қазақстан
Құқық

Алматыда аққуды қылқындырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты

Ботанический сад в Алматы, Алматинский ботанический сад, Алматы, весна в Алматы, город Алматы, ботсад, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.08.2025 21:58 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 5 тамызда әлеуметтік желіде ер адамның Бас Ботаникалық бақ аумағында аққуды мойнынан ұстап алған сәті түсірілген видео жарияланды. 42 жастағы құқық бұзушы бір тәулік ішінде анықталып, ұсталды. Алматылыққа қатысты 8 тамызда сот үкімі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сот ер адамды 7 тәулікке әкімшілік қамауға алу туралы үкім шығарды.

"Бұл – жануарларға қатыгездік көрсету, дөрекілік пен Бақ аумағындағы орынсыз әрекеттер үшін әрбір құқық бұзушы жауап беретінінің айқын дәлелі. Бас Ботаникалық бақ — ерекше қорғалатын табиғи аумақ, онда арнайы ережелер мен бірқатар шектеулер қолданылады. Мұндағы жануарлар мен өсімдіктер қорғауға алынған. Оларға бағытталған кез келген агрессия немесе құрметсіздікке жол берілмейді. Бұл және өзге де ережелерді бұзғандар міндетті түрде жазаланады. Сондықтан Ботаникалық баққа келушілерге арналған ережелерге назар аударуды ұсынамыз", - дейді Ботаникалық бақ әкімшілігі.

Бұл ережелер ақпараттық панельдерде, сондай-ақ мекеме сайтында жария оферта шартына қосымша ретінде орналастырылғаны да нақтыланады. 

"Қазір аққудың жағдайы жақсы екенін хабарлауға қуаныштымыз, оның жағдайын орнитолог мамандар бақылауда ұстап отыр. Бұған дейін біз аққулы тоғанның маңына шағын қоршау орнатуды, ең алдымен, адамдардың, әсіресе кішкентай келушілердің қауіпсіздігі үшін жоспарлаған едік. Енді біз мұндай қоршаудың жануарларды адамдардан қорғау үшін де қажет екеніне көз жеткіздік", делінген хабарламада.

Алматыдағы Ботаникалық баққа келген демалушы аққуды тұншықтырмақ болғанын жазғанбыз

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
