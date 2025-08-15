МКК тауарлардың электронды саудасы бойынша жаңа есепті енгізуді жоспарлап отыр
Қаржы министрлігі тауарлардың электронды саудасы кезінде оларды жөнелтумен, тасымалдаумен, жеткізумен айналысатын тұлғалардың мемлекеттік кірістер органына ұсынатын мәліметтер нысанының жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жоба тауарлардың электронды саудасы кезінде оларды жөнелтумен, тасымалдаумен, жеткізумен айналысатын тұлғалардан алынған мәліметтер негізінде қашықтан бақылау әдістерін енгізу арқылы салықтық әкімшілендіруді жетілдіруді көздейді.
Бұл шаралар бюджетке түсетін түсімдерді арттыруға және көлеңкелі экономиканың үлесін азайтуға ықпал етеді.
Құжат жаңа Салық кодексінің 56-бабының 8-тармағын іске асыру мақсатында әзірленді.
Жоба 2025 жылғы 2 қыркүйекке дейін қоғамдық талқылау үшін "Ашық НҚА" порталына орналастырылған.
