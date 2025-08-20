Ақтауда "балаларға күн көрсетпейді" деп айыпталған өгей әке ісіне қорғаншылық органы араласты
Бұрынғы отбасында бүгіндері қолданып жатқан "тәрбие" әдістері туралы айтып, желіде тараған ер адамның видеосына қатысты мамандар жағдайды тексере бастады, деп жазады Lada.kz.
Қалалық білім бөлімінің мәліметінше, қамқоршылық бөлімі балалармен әңгімелесіп, олардың өмір сүру сапасын тексерді.
"Өгей әке балаларыма:" Мен сендерді емес, аналарыңды таңдадым. Сендер маған ешкім емессіңдер" деп айтқан. Оның үстіне олардың ешкімге қажеті жоқ екенін үнемі айтып, миларына осы сөзді құя берген", - дейді ажырасып кеткен ер адам.
Ведомство балалардың қорқып қалғанын және анасына оралғысы келмейтінін растады.
"Біз балалармен сөйлестік. Олар қорқып қалған, анасына барғысы келмейтіндерін ашық айтты. Олардың қауіпсіздігі үшін біз сот тұрғылықты жері туралы шешім қабылдағанға дейін туған әкесімен уақытша болуға рұқсат бердік", – деді қамқоршылық бөлімінің әдіскері Евгения Голунова.
Балаларға психологтың көмегі де ұсынылды. Мамандар әкесіне балалардың ата-анасының екеуімен де байланыста болу маңызды екенін еске салды.
"Біз әкесіне балалардың анасымен де араласуы керектігін түсіндірдік. Егер ол қоңырау шалып немесе келіп жатса, оған ешқандай кедергі болмауы керек. Ата- ананың екеуі де балаларға қажет", - деп атап өтті Голунова.
Қазіргі уақытта әкесі Тұрал Латифов балалардың тұрғылықты жерін анықтау бойынша сотқа талап-арыз беруге дайындауда. Ол зорлық-зомбылық бірнеше жылдан бері жалғасып келетінін және оның қарамағында кәмелетке толмағандарға тікелей қоқан-лоқы жасалған хаттар барын да айтады.