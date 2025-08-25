Авариялық-құтқару қызметтері құтқарушыларына сыныптылық үшін үстемеақы төлеу қағидалары жаңартылды
Атап айтқанда, мерзімдік аттестация барысында сыныптылық берілген, сондай-ақ оны мерзімдік, кезектен тыс және қайта аттестация кезінде растаған авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының құтқарушыларына үстемеақы Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне сәйкес төленеді.
Авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының құтқарушыларына сыныптылық үшін үстемеақы төлеу мерзімдік аттестация қорытындысы бойынша сыныптылық беру (растау) туралы авариялық-құтқару қызметі мен құрылымының басшысының немесе азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық органының басшысының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
Мерзімдік немесе кезектен тыс аттестациядан өтпеген авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының құтқарушыларына сыныптылық үшін үстемеақы төлеу тиісті бұйрық негізінде тоқтатылады.
Авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының құтқарушыларына сыныптылық үшін үстемеақы төлеу олар қайта аттестациядан өткеннен кейін сыныптылықты растау туралы авариялық-құтқару қызметі мен құрылымының басшысының немесе азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық органының басшысының тиісті бұйрығы негізінде қайта басталады.
Авариялық-құтқару қызметтері мен құрылымдарының құтқарушысы қайта аттестация кезінде сыныптылығын жоғалтқан (растамаған) жағдайда, сыныптылық үшін үстемеақы төлеу тиісті бұйрық негізінде тоқтатылады.
Бұйрық 2025 жылғы 2 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.