ТЖМ мамандандырылған оқу орталықтарына қойылатын біліктілік талаптарын жаңартты
2025 жылғы 18 тамыздағы бұйрығымен Төтенше жағдайлар министрлігі мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің мамандарын даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру саласындағы мамандандырылған оқу орталықтарына қойылатын біліктілік талаптарына өзгерістер енгізді.
Атап айтқанда, біліктілік талаптары жаңа редакцияда баяндалды.
Мамандандырылған оқу орталықтарына мынадай біліктілік талаптары қойылады:
- жұмыс оқу жоспарларының болуы;
- штаттық оқытушылардың "Өрт қауіпсіздігі" немесе "Төтенше жағдайларда қорғау" мамандықтары бойынша техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білімі болуы, сондай-ақ өртке қарсы қызмет бөлімшелерінде басшылық лауазымдарда кемінде бес жыл тәжірибелік жұмыс өтілі болуы.
Мамандандырылған оқу орталықтарына психикалық, мінез-құлықтық бұзылыстары (аурулары) бар, психобелсенді заттарды қолдануға байланысты аурулары бар, психикалық денсаулық саласында медициналық көмек көрсететін ұйымдарда есепте тұрған, соның ішінде психобелсенді заттарды қолдануға байланысты, психикалық бұзылыстары салдарынан жарамсыз деп танылған адамдар жұмысқа қабылданбайды.
- интернет желісіне қосылған компьютерлермен, санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге сай оқу кабинеттерімен, оқытуға арналған техникалық құралдармен, макеттермен, тренажерлармен, өртке қарсы құрал-жабдықтармен, өрт сөндірушінің арнайы қорғаныс киімімен, оқулықтармен, оқу құралдарымен және оқу-әдістемелік материалдармен жабдықталуы;
- білім беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ететін меншікті немесе шаруашылық жүргізу не жедел басқару құқығындағы материалдық және материалдық емес активтердің (өрт техникасы, оқу-жаттығу мұнарасы, түтін-ылғал камерасы, психологиялық дайындық жолағы) болуы;
- оқу-әдістемелік материалдар қорының болуы, оған оқу әдебиеті, оқу есептері мен тапсырмалары, бейнефильмдердің тақырыптық топтамалары, оқу-әдістемелік көрнекі құралдар, бақылау карталары, оқыту бағдарламалары, емтихан билеттерінің жинақтары, практикаға арналған тапсырмалар сипаттамалары және әрбір оқу бағдарламасына арналған өзге де оқу-әдістемелік материалдар кіреді.
Бұйрық 2025 жылғы 2 қыркүйектен бастап қолданысқа енгізіледі.
