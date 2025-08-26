Қазақстанда есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөнінде мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру штабы құрылды
Республикалық штаб құрамына кірді:
- ҚР Премьер-министрі – жетекші;
- ҚР Премьер-министрінің орынбасары – жетекшінің орынбасары;
- ҚР Ішкі істер министрі – жетекшінің орынбасары;
- ҚР ІІМ Есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл комитетінің төрағасы – хатшы;
- ҚР Сыртқы істер министрі;
- ҚР Ауыл шаруашылығы министрі;
- ҚР Әділет министрі;
- ҚР Ғылым және жоғары білім министрі;
- ҚР Денсаулық сақтау министрі;
- ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі;
- ҚР Көлік министрі;
- ҚР Қаржы министрі;
- ҚР Мәдениет және ақпарат министрі;
- ҚР Оқу-ағарту министрі;
- ҚР Өнеркәсіп және құрылыс министрі;
- ҚР Сауда және интеграция министрі;
- ҚР Туризм және спорт министрі;
- ҚР Цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі;
- ҚР Ұлттық банк төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
- ҚР Бас прокурорының орынбасары (келісім бойынша);
- ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
- ҚР Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары (келісім бойынша);
- ҚР Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары (келісім бойынша).
Сонымен қатар республикалық штаб туралы ереже бекітілді.
Республикалық штабтың негізгі міндеті – заманауи есірткі бизнесінің жаңа сын-қатерлері мен қауіптерін анықтау, профилактикалық шаралардың тиімді кешенін жүзеге асыруға арналған тәсілдерді әзірлеу, алдын алу жүйесін жетілдіру, нашақорлықты емдеу және нашақор адамдарды оңалту жүйесін дамыту бағытында мемлекеттік органдардың жұмысын үйлестіру болып табылады.
Республикалық штабтың жұмыс органы – ҚР Ішкі істер министрлігі.
Республикалық штабтың отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі.
Облыстардың, Астана, Алматы және Шымкент қалаларының әкімдеріне нашақорлықтың алдын алу және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөніндегі өңірлік штабтар құру тапсырылды.
