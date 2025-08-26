#Қазақстан
Құқық

Қазақстанда салық төлеушілерді жаңа тәсілмен тіркеу жоспарлануда

26.08.2025 16:28
Қаржы министрінің "салық төлеушілерді салықтық тіркеуге байланысты кейбір мәселелер туралы" бұйрығының жобасы дайындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жобамен салық төлеушілерді тіркеу есебіне қою, тіркеу деректеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібін айқындайтын Салықтық тіркеу қағидаларын, сондай-ақ "Салық төлеушілерді тіркеу", "Дара кәсіпкер мен жеке практикамен айналысатын тұлғаның тіркеу есебі", "Қосылған құн салығы бойынша салықтық тіркеу есебі" мемлекеттік көрсетілетін қызметтер қағидаларын бекіту көзделген.

Жобаның мақсаты салық төлешілердің салықтық тіркеу рәсімдерін оңайлату және оңтайландыру, тіркеу деректерінің дәлдігі мен өзектілігін арттыру, сондай-ақ салық төлеушілер мен мемлекеттік кірістер органдары арасындағы өзара іс-қимылды жетілдіру.

Күтілетін нәтиже – мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын жақсарту, оларды көрсету мерзімдерін қысқарту.

Құжат 11 қыркүйекке дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
