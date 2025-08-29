Банктер, ойын бизнесі, жалға беруші мен интернет-платформа операторы салық салушыларға қандай деректер ұсынады
Жобада Қазақстан Республикасының жаңа Салық кодексін іске асыру мақсатында екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың, букмекерлік кеңсенің және (немесе) тотализатордың қызметін жүзеге асыратын ойын бизнесін ұйымдастырушылардың, интернет-платформалар операторларының, сондай-ақ сауда объектілерін, сауда объектілеріндегі, оның ішінде мүліктік жалдау (жалдау) шарттары тізілімінің сауда базарларындағы сауда орындарын уақытша иеленуге және пайдалануға ұсынатын тұлға (жалға беруші) мемлекеттік кірістер органына мәліметтерді ұсыну мәселелері бекітіледі.
Жобаның мақсаты арнайы мобильді қосымшаны енгізу арқылы салықтық әкімшілендірудің тиімділігін және азаматтық жауапкершілік деңгейін арттыру болып табылады. Екінші деңгейдегі банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар және мемлекеттік кірістер органдары арасында автоматтандырылған деректер алмасуды қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, автоматтандырылған режимде мәліметтер алу арқылы ойын бизнесі салаларына салық салудың толықтығы мен уақтылығын қамтамасыз ету.
Жобаның күтілетін нәтижесі:
- екінші деңгейдегі банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын өзге де ұйымдардың көрсетілген санаттағы тұлғалардың шоттарына түскен төлемдердің жиынтық сомалары бөлігінде мәліметтерді ұсынудың бірыңғай тәртібін белгілеу;
- арнайы салық режимін қолданатын жеке тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің, сондай-ақ ойын бизнесі саласындағы қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғалардың табыстарын салықтық есепке алудың дұрыстығы мен уақтылығын қамтамасыз ету;
- салықтық әкімшілендіру процестерін, оның ішінде кәсіпкерлерге арналған арнайы мобильді қосымшамен интеграциялау арқылы автоматтандыру;
- банктермен мәліметтер ұсынылатын түсімдерді автоматты есепке алу есебінен салық төлеушілерге әкімшілік жүктемені азайту;
- кәсіпкерлік субъектілерінің қаржылық операциялары туралы деректерді қамтуды кеңейту есебінен салықтық әкімшілендірудің ашықтығы мен тиімділігін арттыру, салық тәртібін нығайту және көлеңкелі экономиканы қысқарту.
Бұл нәтиже көлеңкелі экономиканың үлесін азайтуға мүмкіндік береді.
Құжат 15 қыркүйекке дейін жария талқылау үшін "Ашық НҚА" сайтында орналастырылған.