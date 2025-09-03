#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
540.18
628.93
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
540.18
628.93
6.68
Құқық

Аягөз тұрғыны көшеден оқ-дәріге ұқсас күдікті зат тауып алды

Полиция, сапер, Абай облысы, Аягөз, күдікті зат, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.09.2025 20:26 Сурет: Абай облысы ПД баспасөз қызметі
3 қыркүйекте Абай облысы Аягөз қаласында полиция қызметкерлері күдікті зат табылғаннан кейін аумақты қоршап, тұрғын үйден адамдарды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала деректер бойынша, 70 жастағы жергілікті тұрғын темір затты байқап, ол сыртқы пішіні бойынша снарядқа ұқсас болғандықтан, дереу "102" арнасына хабарласқан.

"Оқиға орнына полиция қызметкерлері, ІІМ арнайы бөлімдерінің саперлері және ТЖД мамандары жедел жетті. Зерттеу нәтижесінде табылған заттың қауіп төндірмейтіні анықталды: бұл пайдаланылған кассеталық мина болып шықты, ол жарылыс қаупін тудырмайды". Абай облысы ПД баспасөз қызметі

Азаматтардың өмірі мен денсаулығына ешқандай қауіп жоқ. Акт бойынша зат "Восток" РКҚ бөлімшесіне кәдеге жарату үшін тапсырылды.

Абай облысының полиция департаменті азаматтарға күдікті заттарды көрген жағдайда дереу "102" нөміріне қоңырау шалу қажет екенін ескертеді.

Бұған дейін Қарағанды облысында қару-жарақ арсеналы бар ұйымдасқан қылмыстық топ анықталған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Антикордың Шымкенттегі департамент басшысы қызметінен кетті
Құқық
22:53, 03 қыркүйек 2025
Антикордың Шымкенттегі департамент басшысы қызметінен кетті
Ақмола облысында далада қансырап жатқан ер адамды полицейлер аман алып қалды
Құқық
21:45, 03 қыркүйек 2025
Ақмола облысында далада қансырап жатқан ер адамды полицейлер аман алып қалды
Оралда есірткі заттарын сақтаған елордалық тұрғын ұсталды
Құқық
20:13, 03 қыркүйек 2025
Оралда есірткі заттарын сақтаған елордалық тұрғын ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: