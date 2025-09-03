Аягөз тұрғыны көшеден оқ-дәріге ұқсас күдікті зат тауып алды
Сурет: Абай облысы ПД баспасөз қызметі
3 қыркүйекте Абай облысы Аягөз қаласында полиция қызметкерлері күдікті зат табылғаннан кейін аумақты қоршап, тұрғын үйден адамдарды эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алдын ала деректер бойынша, 70 жастағы жергілікті тұрғын темір затты байқап, ол сыртқы пішіні бойынша снарядқа ұқсас болғандықтан, дереу "102" арнасына хабарласқан.
"Оқиға орнына полиция қызметкерлері, ІІМ арнайы бөлімдерінің саперлері және ТЖД мамандары жедел жетті. Зерттеу нәтижесінде табылған заттың қауіп төндірмейтіні анықталды: бұл пайдаланылған кассеталық мина болып шықты, ол жарылыс қаупін тудырмайды". Абай облысы ПД баспасөз қызметі
Азаматтардың өмірі мен денсаулығына ешқандай қауіп жоқ. Акт бойынша зат "Восток" РКҚ бөлімшесіне кәдеге жарату үшін тапсырылды.
Абай облысының полиция департаменті азаматтарға күдікті заттарды көрген жағдайда дереу "102" нөміріне қоңырау шалу қажет екенін ескертеді.
Бұған дейін Қарағанды облысында қару-жарақ арсеналы бар ұйымдасқан қылмыстық топ анықталған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript