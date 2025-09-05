Астанадағы Мәсімовтің зәулім сарайы ерекше балаларға арналған орталыққа айналатын болды
"Қайтарылған активтерді басқару жөніндегі компаниялар" (КУВА) баспасөз қызметі 2025 жылы 5 қыркүйекте мынандай мәлімет таратты:
"Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетінің бұйрығына сәйкес тұрғын үй ҚР Оқу-ағарту министрлігінің "Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" РММ-ға ресми түрде бекітілді".
Өз кезегінде Оқу-ағарту министрлігінің ресми өкілі Мереке Амангелдіқызы мұндай шешім ерекше білім беруді қажет ететін балалар санының артуына байланысты қабылданғанын жеткізді. Оның айтуынша, Қазақстан бойынша арнайы және инклюзивті білім беру ұйымдарының желісін кеңейту туралы шешім қабылданған.
"Бас орталық Алматыда "Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы" РММ-да шоғырландырылады, ал барлық басқа өңірлерден, соның ішінде Астанадан филиалдар ашылады". ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі
Мұндай тәсіл, ведомство нақтылап өткендей, бірыңғай ғылыми-әдістемелік базаны қамтамасыз етеді, мамандар, ата-аналар мен балалар үшін жақсы жағдай жасайды, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдары қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді.
"Инклюзивті және арнайы білім беруді дамыту мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарының бірі болып табылады. Министрлік әрбір бала үшін тең жағдай жасау жөніндегі шараларды дәйекті түрде іске асыруда. Қазіргі уақытта ұлттық деңгейде "ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды кешенді қолдау туралы" заң дайындалуда". ҚР Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі
Бұл зәулім үй алғаш рет 2025 жылдың 25 ақпанында сатылымға шығарылды. Аукцион 13 мамырда басталуы тиіс болған, бастапқы бағасы - 1,68 млрд теңге, ал кепілдік жарнасы 118 млн теңгені құрады.
Ал сәуір айында үй сауда-саттықтан шығарылып, елорда әкімдігінің балансына әлеуметтік қажеттіліктер үшін өткені белгілі болды.
2023 жылы 24 сәуірде Кәрім Мәсімов мүлкі тәркіленіп, мемлекеттік қызметте қызмет атқару құқығынан өмір бойына айырыла отырып, 18 жылға сотталды. Ол сатқындық, билікті күшпен басып алу және лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланғаны үшін кінәлі деп танылды. 2024 жылдың 14 қарашасында оған қатысты жаңа қылмыстық істер басталғаны белгілі болды. ҰҚК мәліметтері бойынша, ол ақшаны жылыстатып, аса ірі пара алды деп күдікке ілінген.