#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+30°
Құқық

Қайрат Қожамжаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды

Қайрат Қожамжаров, тергеп-тексеру, қылмыстық іс, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.09.2025 11:38 Сурет: ҚР Парламентінің Сенаты
Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің бұрынғы төрағасы Қайрат Қожамжаровқа қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Бас прокуратурасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің бұрынғы төрағасы Қайрат Қожамжаровқа қатысты лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, сондай-ақ ол басшылық лауазымдарда болған әртүрлі кезеңдерде қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталғанын хабарлады.

"Барлық қылмыстық істер бойынша арнайы прокурорлардың жетекшілігімен жедел-тергеу топтары құрылды", делінген хабарламада.  

ҚР ҚПК 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.  

Қайрат Қожамжаров әр жылдары қаржы полициясын басқарды, Ақмола облысының әкімі, Президенттің көмекшісі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы ведомствоның төрағасы болды, сондай-ақ ҚР Бас прокуроры болып та тағайындалған

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Өскеменде әйел адам көлігімен бес қабатты ғимаратқа соғылды
Құқық
14:31, Бүгін
Өскеменде әйел адам көлігімен бес қабатты ғимаратқа соғылды
Бұрынғы әйелімен жанжалдасып, балағат сөздер айтқан павлодарлық 10 тәулікке қамалды
Құқық
13:50, Бүгін
Бұрынғы әйелімен жанжалдасып, балағат сөздер айтқан павлодарлық 10 тәулікке қамалды
Жамбыл облысында полиция қару тапсырған тұрғындарға 10 млн теңге жұмсады
Құқық
10:26, Бүгін
Жамбыл облысында полиция қару тапсырған тұрғындарға 10 млн теңге жұмсады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: