Құқық

Шымкентте 300 электрсамокат айып тұрағына қойылды

Самокат, Шымкент, айып тұрағы, полиция, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.09.2025 21:41 Сурет: Zakon.kz
Өткен аптада Шымкент қаласында көшеде қалған 300-ге жуық электрсамокат айып тұрағына жеткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция қызметкерлерінің айтуынша, пайдаланушылар ретсіз тастап кеткен самокаттар көлік қозғалысына және жаяу жүргіншілерге кедергі келтіріп жатқаны туралы тұрғындар жиі шағымдануда.

Жол оқиғаларының алдын алу мақсатында тәртіп сақшылары тұрақты түрде рейдтер жүргізіп, электрсамокаттарды пайдаланудағы ереже бұзу жайттарын анықтауда.

Полицейлер жол қозғалысы қатысушыларының қауіпсіздігі басты назарда екенін атап өтіп, азаматтарды самокатты қолдану барысында жауапты болуға шақырды. 

Бүгін, 8 қыркүйекте Сенат депутаттары үкімет мінберінде самокаттарға қатысты жағдай жөнінде пікір білдірді. Алматыда жаяу жүргіншілерге бірнеше рет қауіпті соқтығыстар болғаннан кейін қоғамда бұл көлік құралын қолдануға тыйым салу туралы мәселе тағы да көтерілді.

