Ақтауда егде жастағы ер адам пәтерінен өлі күйінде табылды
Ақтауда 11 ықшам ауданда көпқабатты тұрғын үй кешенінің тұрғындары екінші қабаттағы пәтерден шыққан жағымсыз иісті сезіп, полицияға шағымданды. Пәтерде ер адамның жан тапсырып, біршама уақыт жатып қалғаны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Lada.kz басылымы өңірлік ПД-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып, оқиға орнына келген тәртіп сақшылары есікті қаққанын, бірақ іштен ешкім жауап бермегенін жазады. Оқиға орнына құтқарушыларды шақыруға тура келді, олар балкон арқылы пәтерге өтті. Онда бірнеше күн жатып қалған 67 жастағы ер адамның денесі табылды.
Зорлық-зомбылық белгілері анықталмағаны да нақтыланады.
10 күн бұрын ер адам жүрек ауруына байланысты емделіп, ауруханадан босап шыққаны белгілі. Ол пәтерінде жалғыз тұрған.
Бұған дейін Алматыдағы саябақ маңындағы қамыстар арасынан белгісіз адамның денесі табылғаны хабарланған болатын.
