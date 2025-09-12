Қандай гидротехникалық құрылыстар қауіп төндіреді: тізім бекітілді
2025 жылғы 10 қыркүйектегі Су ресурстары және ирригация министрінің бұйрығымен халыққа қауіп төндіретін гидротехникалық құрылыстардың тізімі бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Тізімге 318 гидротехникалық құрылыс енгізілген. Олардың ішінде:
- Есіл өзеніндегі Астана су қоймасы,
- Сілеті өзеніндегі Сілеті су қоймасы,
- Шілік өзеніндегі Бартогай су қоймасы,
- Іле өзеніндегі Қапшағай су қоймасы,
- Ілек өзеніндегі Ақтөбе су қоймасы,
- Қарғалы өзеніндегі Қарғалы су қоймасы,
- Сазды өзеніндегі Сазды су қоймасы,
- Үйдене өзеніндегі Үйдене су қоймасы,
- Қандысу өзеніндегі Қандысу су қоймасы,
- Шар өзеніндегі Шар су қоймасы,
- Егінсу өзеніндегі Егінсу су қоймасы,
- Қарақол өзеніндегі Қарақол су қоймасы,
- Ұланка өзеніндегі "Алебастр" су қоймасы,
- Есіл өзеніндегі Сергеев су қоймасы,
- Есіл өзеніндегі Петропавл су қоймасы,
- Терс өзеніндегі Терс-Ащыбұлақ су қоймасы,
- Шу өзеніндегі Тасөткел су қоймасы,
- Қарақоныз өзеніндегі Қарақоныз су қоймасы,
- Қақпатаc өзеніндегі Қақпатаc су қоймасы,
- Құсмұрын өзеніндегі Битік су қоймасы,
- Құсмұрын өзеніндегі Донғұлұқ су қоймасы,
- Құсмұрын өзеніндегі Бесмар су қоймасы,
- Кіші Өзендегі "Балық Соқрыл" су қоймасы,
- Кіші Өзендегі Қазталов – I су қоймасы,
- Кіші Өзендегі Қазталов – II су қоймасы,
- Шерубай-Нұра өзеніндегі Жартас су қоймасы,
- Шоқай өзеніндегі Шоқай су қоймасы,
- Нұра өзеніндегі Интумак су қоймасы,
- Есіл өзеніндегі Есіл су қоймасы,
- Ащысу өзеніндегі Ащысу су қоймасы,
- Ақтасты өзеніндегі Ақтасты су қоймасы,
- Жезді өзеніндегі Жезді су қоймасы,
- Тобыл өзеніндегі Жоғарғы Тобыл су қоймасы,
- Тобыл өзеніндегі Қаратомар су қоймасы,
- Тобыл өзеніндегі Қызылжар су қоймасы,
- Тобыл өзеніндегі Сергеев су қоймасы,
- Тобыл өзеніндегі Амангелді су қоймасы,
- Бадам өзеніндегі Бадам су қоймасы,
- Тоғыз өзеніндегі Тоғыз су қоймасы,
- Шаян өзеніндегі Қапшағай су қоймасы,
- Жаңақорған өзеніндегі Сасықбұлақ су қоймасы,
- Шерт өзеніндегі Шерт су қоймасы,
- Баба-Ата өзеніндегі Баба-Ата су қоймасы,
- Үлкен Қарақұс өзеніндегі Шүкірой су қоймасы,
- Келес өзеніндегі Ақылбексай су қоймасы,
- Ақтөбе өзеніндегі Ақтөбе су қоймасы,
- Үштөбе өзеніндегі Үштөбе су қоймасы,
- Алмалы өзеніндегі Алмалы су қоймасы,
- Ащыбұлақ өзеніндегі Ащыбұлақ су қоймасы,
- Иенкөл су қоймасы,
- Аралтөбе су қоймасы,
- Лепсі өзеніндегі ГЭС-2 су қоймасы,
- Матай тоғаны,
- Шаған тоғаны,
- Нұра өзеніндегі Самарқан су қоймасы,
- Сырдария өзеніндегі Шардара су қоймасы,
- Шабақты өзеніндегі Ынтал су қоймасы,
- Құрты өзеніндегі Құрты су қоймасы,
- Шағылынка өзеніндегі Шағылын су қоймасы,
- Ақешкі өзеніндегі Ақешкі су қоймасы,
- Жиделі өзеніндегі Жиделі су қоймасы,
- Бесарық өзеніндегі Бесарық су қоймасы,
- Теріс-Бұтақ өзеніндегі Подлесное су қоймасы,
- Қызылағаш өзеніндегі Қызылағаш су қоймасы,
- Үлкен Өзендегі Айдархан су қоймасы,
- Тамды өзеніндегі Жартас су қоймасы,
- Желқуяр өзеніндегі Желқуяр су қоймасы,
- Шолақанқаты өзеніндегі Шолақанқаты су қоймасы,
- Кенгір өзеніндегі Кенгір су қоймасы,
- Бүркітті су қоймасы,
- Бұқтырма су қоймасы,
- Өскемен су қоймасы және басқалары.
Толық тізіммен сілтеме арқылы танысуға болады.
Бұйрық 2025 жылғы 22 қыркүйектен бастап күшіне енеді.
Бұған дейін Қазақстанда гидротехникалық құрылыстарды тексеру қағидалары бекітілгені хабарланған
