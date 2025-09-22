"Құқықтық дәріхана" акциясы: елордалық заңгерлер тұрғындарды мазалаған сұрақтарға жауап берді
Акцияны Астана бойынша ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есеп комитетінің департаменті ұйымдастырды.
Мақсаты – тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру және қала тұрғындарының өздерін қызықтырған сұрақтарына жауап беру.
Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Есірткіге қарсы айлық аясында астаналықтар мына мәселелер бойынша жүгінді:
- "Жасырып кету" арқылы есірткі тарату;
- Нашақорлықпен күрес және кәмелетке толмағандардың тартылуы;
- Мұндай қылмыстарды тергеу және құқықтық бағалау мәселелері.
"Бізге осындай проблемаларға тап болған ата-аналар, мұғалімдер және жастардың өздері де келеді. Біздің міндетіміз – азаматтардың құқықтары бұзылған жоқ па екенін тексеру және оларға кәсіби құқықтық кеңес беру", – деп түсіндірді ведомство өкілі.
Сонымен қатар, астаналықтар әкімшілік сипаттағы мәселелер бойынша да сұрақтар қояды:
- әкімшілік айыппұлдарды есептеу және төлеу;
- айыппұлдарды төлеу кезінде қателіктер және оларды беру тәртібі.
Тағы бір өзекті тақырыптардың қатарына бөлшек құрылыс алаяқтығы, алименттер, сот шешімдерін орындау, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жатады.
"Ең жиі кездесетін өтініштер – алаяқтық, алименттер және есірткі қылмыстары. Бұл мыңдаған азаматты алаңдататын мәселе. Біздің міндетіміз – оларға кеңес беру және қандай әрекет жасауға болатынын түсіндіру", – деп атап өтті ведомстводан.
Естеріңізге сала кетейік, Астанада есірткі қылмысына қарсы профилактикалық айлық жалғасып жатыр, оны елордалық Полиция департаменті мен прокуратура жүзеге асыруда.
"Заң және тәртіп" қағидаты аясында жүзеге асырылатын шаралар кешені: бірлескен рейдтер, оқу орындарында профилактикалық түсіндірулер өткізу, сондай-ақ тыйым салынған заттарды тарататын интернет-ресурстарды анықтау және жою жұмыстарын қамтиды.