#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+24°
$
542.67
638.89
6.51
Құқық

"Құқықтық дәріхана" акциясы: елордалық заңгерлер тұрғындарды мазалаған сұрақтарға жауап берді

Заңгер, Астана, Құқықтық дәріхана, акция, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 18:48 Сурет: Астана қаласы әкімдігі
Астанада тұрғындарға құқықтық көмек көрсету бойынша "Құқықтық дәріхана" атты ауқымды акция жалғасып жатыр. Бұл жолы шара "Азия Парк" сауда-ойын-сауық орталығында өткізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Акцияны Астана бойынша ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есеп комитетінің департаменті ұйымдастырды.

Мақсаты – тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру және қала тұрғындарының өздерін қызықтырған сұрақтарына жауап беру.

Заңгер, Астана, Құқықтық дәріхана, акция, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 18:48

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

Есірткіге қарсы айлық аясында астаналықтар мына мәселелер бойынша жүгінді:

  • "Жасырып кету" арқылы есірткі тарату;
  • Нашақорлықпен күрес және кәмелетке толмағандардың тартылуы;
  • Мұндай қылмыстарды тергеу және құқықтық бағалау мәселелері.

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

"Бізге осындай проблемаларға тап болған ата-аналар, мұғалімдер және жастардың өздері де келеді. Біздің міндетіміз – азаматтардың құқықтары бұзылған жоқ па екенін тексеру және оларға кәсіби құқықтық кеңес беру", – деп түсіндірді ведомство өкілі.

Сонымен қатар, астаналықтар әкімшілік сипаттағы мәселелер бойынша да сұрақтар қояды:

  • әкімшілік айыппұлдарды есептеу және төлеу;
  • айыппұлдарды төлеу кезінде қателіктер және оларды беру тәртібі.

Заңгер, Астана, Құқықтық дәріхана, акция, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 18:48

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

Тағы бір өзекті тақырыптардың қатарына бөлшек құрылыс алаяқтығы, алименттер, сот шешімдерін орындау, кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау жатады.

"Ең жиі кездесетін өтініштер – алаяқтық, алименттер және есірткі қылмыстары. Бұл мыңдаған азаматты алаңдататын мәселе. Біздің міндетіміз – оларға кеңес беру және қандай әрекет жасауға болатынын түсіндіру", – деп атап өтті ведомстводан.

Естеріңізге сала кетейік, Астанада есірткі қылмысына қарсы профилактикалық айлық жалғасып жатыр, оны елордалық Полиция департаменті мен прокуратура жүзеге асыруда.

Заңгерлік насихат, Астана, акция, Құқықтық дәріхана, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.09.2025 18:48

Сурет: Астана қаласы әкімдігі

"Заң және тәртіп" қағидаты аясында жүзеге асырылатын шаралар кешені: бірлескен рейдтер, оқу орындарында профилактикалық түсіндірулер өткізу, сондай-ақ тыйым салынған заттарды тарататын интернет-ресурстарды анықтау және жою жұмыстарын қамтиды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Президент ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі төрағасының тағы бір орынбасарын тағайындады
09:03, 28 сәуір 2025
Президент ҚР Атом энергиясы жөніндегі агенттігі төрағасының тағы бір орынбасарын тағайындады
Дәурен Ерғарин ҚР Президенті Әкімшілігіндегі Алексей Калайчидидің орнына келді
09:10, 17 ақпан 2025
Дәурен Ерғарин ҚР Президенті Әкімшілігіндегі Алексей Калайчидидің орнына келді
Жыл қорытындысы: 2022 жылы қабылданған ең маңызды заңдар мен қаулылар
13:12, 28 желтоқсан 2022
Жыл қорытындысы: 2022 жылы қабылданған ең маңызды заңдар мен қаулылар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: