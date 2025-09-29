#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+23°
$
548.79
643.02
6.63
Құқық

Көкшетаудан Астанаға бағыт алған электр пойызына 22 жастағы бойжеткен зақым келтірді

Пойыз, Көкшетау, Астана, Ақмола облысы, Елтай станциясы, тас лақтыру, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 17:31 Сурет: Көліктегі ПД
Ақмола облысында Елтай станциясында 22 жастағы бойжеткен Көкшетау – Нұрлы Жол бағытындағы электр пойызына тас лақтырып, белгілі бір деңгейде залал келтірген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2025 жылы 29 қыркүйекте Көліктегі полиция департаменті бастығының орынбасары Құрмет Мәжікеновтің айтуынша, пойызға мінуге кешіккен 22 жастағы бойжеткен есіктердің жабылып қалғанын көріп, машинист кабинасына тас лақтырған.

"Салдарынан алдыңғы әйнек сынған. Бұл әрекет қозғалыс қауіпсіздігіне қатер төнуіне әкеліп соғуы мүмкін еді. Абырой болғанда локомотив бригадасының мүшелері жарақат алған жоқ. Құқық бұзушы бөтеннің мүлкін қасақана бүлдіргені үшін жауапкершілікке тартылды. Сот оған 137 620 теңге көлемінде айыппұл тағайындады", - дейді Мәжікенов.

Оның айтуынша, мұндай әрекеттер тек адамдардың өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіретінін, сонымен қатар теміржол көлігінің тұрақты жұмысына кері әсер етіп, қозғалыс кестесінің бұзылуына және апаттық жағдайлардың туындау қаупінің артуына себеп болуы мүмкін екенін атап өтті.

"Осыған сәйкес, барлық азаматты көлік нысандарында тәртіп ережелерін қатаң сақтап, барынша жауапкершілік танытуға шақырамыз. Бұған қоса, кез келген заңсыз әрекетке, яғни, мүлікті қасақана бүлдіруге, теміржолдарға бөгде заттарды қоюға немесе тоқтату кранын рұқсатсыз қолдануға қатаң түрде тыйым салынатынын және заң бойынша жауапкершілікке әкелетінін ескертеміз", – деді ол.

Айта кетейік, 2025 жылдың басынан бері Көліктегі ПД-да 1 170 шұғыл тежеу фактісін тіркелді. Оның ішінде 20 факт — тоқтату кранын өз бетінше пайдаланудан, 4-еуі — жолға бөгде заттардың қойылуынан, ал 49-ы — жылжымалы құрамның әйнектерінің бүлінуінен болған. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Астананы ластағаны үшін 5 мыңнан астам адам жауапқа тартылды
12:20, 01 мамыр 2025
Астананы ластағаны үшін 5 мыңнан астам адам жауапқа тартылды
Депутат ШҚО-да мал ұрлығының өршуіне байланысты ішкі істер министрлігін сынға алды
18:11, 22 қаңтар 2025
Депутат ШҚО-да мал ұрлығының өршуіне байланысты ішкі істер министрлігін сынға алды
Қостанай облысының тұрғындары екі кісінің өліміне байланысты үйлерінен шығуға қорқып отыр
19:58, Бүгін
Қостанай облысының тұрғындары екі кісінің өліміне байланысты үйлерінен шығуға қорқып отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: