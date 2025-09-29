#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
548.79
643.02
6.63
Құқық

Бейбіт Қорған ұшақта мас болып, шу шығарған

Бейбіт Қорған, ұшақ, мас, Алматы, Атырау, айыппұл, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 22:06 Сурет: Instagram/beibitkorgan
Алматыдан Атырауға қатынайтын рейсте танымал әнші Бейбіт Қорған мас күйде болып, қоғамдық тәртіпті бұзған. Ол дөрекі сөз сөйлеп, экипаждың заңды талаптарын елемеген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау әуежайына келгеннен кейін оны Көліктегі полицияның желілік бөлімінің қызметкерлері ұстады.

Ведомство әртістің қарсылық көрсеткенін және қызметкерлердің заңды талаптарына бағынбағанын атап өтті.

"Барлық адам заң алдында бірдей. Танымалдығы мен атақ-абыройына қарамастан, әрбір құқық бұзушы заңнамаға сәйкес жауапкершілікке тартылады", – деп атап өтті Көліктегі полициядан.

Сот Бейбіт Қорғанды ұсақ бұзақылық пен полицейдің заңды талабына бағынбағаны үшін кінәлі деп тапты. Оған 196 мың теңге көлемінде әкімшілік айыппұл салынды.

Бұған дейін қазақстандық актер Дәурен Айдарқұлов қуанышты жаңалығымен бөлісіп, үшінші рет үйленгенін мәлімдеген болатын

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстандықтар депозиттегі долларларынан жаппай арыла алды ма - Ұлттық Банк жауабы
20:40, 29 қыркүйек 2025
Қазақстандықтар депозиттегі долларларынан жаппай арыла алды ма - Ұлттық Банк жауабы
Қостанай облысының тұрғындары екі кісінің өліміне байланысты үйлерінен шығуға қорқып отыр
19:58, 29 қыркүйек 2025
Қостанай облысының тұрғындары екі кісінің өліміне байланысты үйлерінен шығуға қорқып отыр
Қостанай облысында полицейлер тоқтатқанда көлік есігін тарс жауып алған әйел жазаланды
19:44, 29 қыркүйек 2025
Қостанай облысында полицейлер тоқтатқанда көлік есігін тарс жауып алған әйел жазаланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: