#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
547.57
642.63
6.68
Құқық

Қостанай облысында той үстіндегі әрекеті үшін үйленген жігітке айыппұл салынды

Отшашу, Қостанай облысы, той, үйленген жігіт, айыппұл , сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2025 16:57 Сурет: pixabay
Лисаков қаласында өз тойында пиротехникалық бұйымдарды қолданған жаңадан үйленген жігіт әкімшілік жазаға тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.​

Лисаков қалалық сотында азамат Р-ға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық ісі қаралды.

Іс материалдарына сәйкес, 2025 жылғы 20 қыркүйекте сағат 23:15 шамасында Лисаков қаласында мейрамхана маңында азамат Р. елдімекенде және оған арналмаған орында пиротехникалық бұйымдарды қолданған. Бұл әрекеті жеке тұлғалардың тыныштығын белгіленген тәртіпті бұзған.​ Сот отырысында Р. өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкініш білдірді. Ол отшашуды некелесуіне байланысты жасағанын айтты.

Істің мән-жайын және құқық бұзушылықтың сипатын ескере отырып Р. кінәлі деп танылып, оған әкімшілік айыппұл тағайындалды. Айыппұлдың мөлшері ӘҚБтК-нің 829-11-бабының 2-бөлігінде көзделген шектерде азайтылып, жалпы сомасы 55 048 теңгені құрады.​

Қаулы заңды күшіне енген жоқ.

Бұған дейін Жамбыл облысында әйел адам сот арқылы экс-күйеуін несие төлеуге мәжбүрлеуге қол жеткізгенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақтау әуежайында ер адам 12 млн теңгеден астам қаржысынан айырылды
09:53, 01 қазан 2025
Ақтау әуежайында ер адам 12 млн теңгеден астам қаржысынан айырылды
Бейбіт Қорған ұшақта мас болып, шу шығарған
22:06, 29 қыркүйек 2025
Бейбіт Қорған ұшақта мас болып, шу шығарған
Қостанай облысында полицейлер тоқтатқанда көлік есігін тарс жауып алған әйел жазаланды
19:44, 29 қыркүйек 2025
Қостанай облысында полицейлер тоқтатқанда көлік есігін тарс жауып алған әйел жазаланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: