Қостанай облысында той үстіндегі әрекеті үшін үйленген жігітке айыппұл салынды
Лисаков қалалық сотында азамат Р-ға қатысты әкімшілік құқық бұзушылық ісі қаралды.
Іс материалдарына сәйкес, 2025 жылғы 20 қыркүйекте сағат 23:15 шамасында Лисаков қаласында мейрамхана маңында азамат Р. елдімекенде және оған арналмаған орында пиротехникалық бұйымдарды қолданған. Бұл әрекеті жеке тұлғалардың тыныштығын белгіленген тәртіпті бұзған. Сот отырысында Р. өз кінәсін толық мойындап, жасаған ісіне өкініш білдірді. Ол отшашуды некелесуіне байланысты жасағанын айтты.
Істің мән-жайын және құқық бұзушылықтың сипатын ескере отырып Р. кінәлі деп танылып, оған әкімшілік айыппұл тағайындалды. Айыппұлдың мөлшері ӘҚБтК-нің 829-11-бабының 2-бөлігінде көзделген шектерде азайтылып, жалпы сомасы 55 048 теңгені құрады.
Қаулы заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін Жамбыл облысында әйел адам сот арқылы экс-күйеуін несие төлеуге мәжбүрлеуге қол жеткізгенін жазғанбыз.