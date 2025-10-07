#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Құқық

Шектеулер енгізілетін салық берешегінің шекті мөлшері анықталды

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 14:54 Фото: Zakon.kz
Қаржы министрінің 2025 жылғы 30 қыркүйектегі бұйрығымен салық берешегінің шекті мөлшері айқындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәселен, салық төлеушіге – заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне, ҚР-да қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке, дара кәсіпкерге, жеке практикамен айналысатын тұлғаға салық берешегінің шекті мөлшері:

20 АЕК (2025 жылы 78 640 теңге), одан асып кеткен кезде қолданылады:

  • салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттары мен кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;
  • салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттарындағы ақша есебінен өндіріп алу.

45 АЕК (176 940 теңге), одан асып кеткен кезде қолданылады:

  • салық берешегінің сомасы шегінде салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкіне билік етуді шектеу;
  • дебиторлардың шоттарынан салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегін өндіріп алу;
  • билік етуінде шектелген мүлікті өткізу есебінен салық төлеушінің салық берешегін өндіріп алу;
  • салық төлеушінің жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару.

2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі:

27 000 АЕК (106 164 000 теңге), одан асып кеткен кезде қолданылады:

  • заңды тұлғаның бірінші басшысының (оның орнындағы адамның), заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның ҚР-дан шығуына уақытша шектеу.

Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. қазақша аударма

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қаржы мониторингі агенттігі 24 млрд теңгенің заңсыз айналымын анықтады
15:15, Бүгін
Қаржы мониторингі агенттігі 24 млрд теңгенің заңсыз айналымын анықтады
Салық төлеушінің жеке шотын жүргізу ережесі өзгертілді
17:00, 02 қыркүйек 2025
Салық төлеушінің жеке шотын жүргізу ережесі өзгертілді
2026 жылдан бастап қарсы салықтық тексерулерді тағайындау: ережелер бекітілді
14:48, 03 қазан 2025
2026 жылдан бастап қарсы салықтық тексерулерді тағайындау: ережелер бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: