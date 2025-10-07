Шектеулер енгізілетін салық берешегінің шекті мөлшері анықталды
Қаржы министрінің 2025 жылғы 30 қыркүйектегі бұйрығымен салық берешегінің шекті мөлшері айқындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мәселен, салық төлеушіге – заңды тұлғаға, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесіне, ҚР-да қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын бейрезидентке, дара кәсіпкерге, жеке практикамен айналысатын тұлғаға салық берешегінің шекті мөлшері:
20 АЕК (2025 жылы 78 640 теңге), одан асып кеткен кезде қолданылады:
- салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттары мен кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру;
- салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттарындағы ақша есебінен өндіріп алу.
45 АЕК (176 940 теңге), одан асып кеткен кезде қолданылады:
- салық берешегінің сомасы шегінде салық төлеушінің (салық агентінің) мүлкіне билік етуді шектеу;
- дебиторлардың шоттарынан салық төлеушінің (салық агентінің) салық берешегін өндіріп алу;
- билік етуінде шектелген мүлікті өткізу есебінен салық төлеушінің салық берешегін өндіріп алу;
- салық төлеушінің жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару.
2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі:
27 000 АЕК (106 164 000 теңге), одан асып кеткен кезде қолданылады:
- заңды тұлғаның бірінші басшысының (оның орнындағы адамның), заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның ҚР-дан шығуына уақытша шектеу.
Бұйрық 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі. қазақша аударма
