#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
539.06
623.75
6.63
Құқық

Қостанайда дәрігерді ұрып құлатқан ер адамға қатысты сот үкімі шықты

Ұрып-соғу, Қостанай, дәрігер, ер адам, сот үкімі , сурет - Zakon.kz жаңалық 10.10.2025 17:59 Сурет: pixabay
Қостанай қаласының №2 сотында облыстық аурухана дәрігеріне қол жұмсаған 34 жастағы ер адамға қатысты үкім шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс материалдарына сәйкес, 17 шілдеде С. бүйрегі ауырып, облыстық аурухананың қабылдау бөліміне келген. Дәрігерді күтіп отырған кезде ол бірнеше рет қызметкерлерге шағымданған. Уролог-дәрігер К. қабылдауына кірген соң, дәрігерді ұзақ күткеніне байланысты олардың арасында жанжал туындаған. Жанжал барысында С. дәрігердің бетіне жұдырық жұмсаған. Салдарынан К. қабырғаға басымен соғылып, құлап қалған.

"Нәтижесінде К. өміріне қауіпті ауыр дене жарақатын алған: жабық бас-ми жарақаты, мидың ауыр дәрежедегі шайқалуы, бас сүйегінің негізінің сынуы, субдуралды қан кету, желке тұсының соғылуы және ерін жарақаты.С. өз кінәсін мойындағанымен, жасаған ісіне өкінбеді. Жәбірленуші 2 миллион теңге көлемінде моральдық зиянды өтеуді және қатаң жаза тағайындауды сұрады", делінген сот хабарламасында.

Жазаны тағайындау кезінде сот айыпталушының кәмелетке толмаған балаларының бар екенін жеңілдететін мән-жай ретінде ескерді.

Сот айыпталушының жеке басын (бұрын бірнеше рет сотталған), медициналық қызметкерге қызмет бабында қарсы бағытталған әрекеттің сипаты мен қауіптілігін ескере отырып, оған 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.

Азаматтық талап толық көлемде қанағаттандырылды.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Айта кетсек, аталған оқиға биыл жазда, шілде айында орын алған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Қайрат" клубы Темірлан Анарбековқа қатысты тың ақпаратпен бөлісті
19:15, Бүгін
"Қайрат" клубы Темірлан Анарбековқа қатысты тың ақпаратпен бөлісті
Алматыда қыз зорлаған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
21:27, 24 сәуір 2024
Алматыда қыз зорлаған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Ақтауда мысықты басынан ұрып, сеспей қатырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
19:26, 13 қазан 2023
Ақтауда мысықты басынан ұрып, сеспей қатырған ер адамға қатысты сот үкімі шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: