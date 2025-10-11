#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Құқық

Жетісу облысында полицей түтін басқан үй ішінде ес-түссіз қалып кеткен ер адамды құтқарды

Құтқару, Жетісу облысы, Текелі, газ, ер адам, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 13:15 Сурет: polisia.kz
Текелі қаласында үйіне оралған бала пәтерінің есігін аша алмай, көршілерінен көмек сұраған. Олар сырттан өткір иісті сезіп, бірден “102” арнасына хабарласқан. Шақырту орнына полиция бөлімінің патрульдік полиция тобының қызметтік аға инспекторы бірінші болып жеткен, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, жағдайды бағамдай отырып, офицер Бауыржан Нұрмұхамбетов батыл шешім қабылдап, көрші пәтердің балконы арқылы ішке кірген. Сөйтіп  ес-түссіз жатқан 45 жастағы ер адамды сыртқа алып шыққан.

"Полиция қызметкерінің, өрт сөндіру қызметі мен жедел жәрдем бригадасының үйлесімді әрекеттерінің арқасында зардап шеккен азаматқа дер кезінде алғашқы медициналық көмек көрсетілді. Қазір оның жағдайы тұрақты. Бауыржан Нұрмұхамбетовтың бұл ерлігі — нағыз батылдықтың, кәсіби шеберліктің және борышына адалдықтың жарқын үлгісі. Оның жүйелі іс-әрекетінің арқасында бір адамның өмірі аман қалды", делінген полиция хабарламасында. 

Бұған дейін Ақсуда жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде үйінді астында қалып кеткен ер адам құтқарылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Елордалық құтқарушылар құдыққа түсіп кеткен ер адамды құтқарды
20:15, 20 қаңтар 2023
Елордалық құтқарушылар құдыққа түсіп кеткен ер адамды құтқарды
Ақмола облысында инсульт алған әйел құлыптаулы пәтері ішінде жалғыз қалып кеткен
22:37, 04 қазан 2024
Ақмола облысында инсульт алған әйел құлыптаулы пәтері ішінде жалғыз қалып кеткен
Ақтөбе облысында учаскелік полицей су ортасында қалып кеткен үй жануарларын құтқарды
22:42, 20 наурыз 2025
Ақтөбе облысында учаскелік полицей су ортасында қалып кеткен үй жануарларын құтқарды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: