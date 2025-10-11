#Қазақстан
Оқиғалар

Ақсуда жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде үйінді астында қалып кеткен ер адам құтқарылды

Құтқару, Павлодар облысы, Ақсу, жер қазу жұмыстары, үйінді, ер адам , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 11:36 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
"112" операторының пультіне 2025 жылы 10 қазанда Павлодар облысының Ақсу қаласында жер қазу жұмыстарын жүргізу кезінде ер адамның үстін құм басып қалғаны туралы шұғыл хабарлама келіп түскен, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, оқиға орнына шұғыл жеткен құтқарушылар Промышленная көшесінде орналасқан ЖШС-нің бірінің аумағында жер қазу жұмыстары кезінде топырақ құлап, салдарынан 1998 жылы туған ер адамның үйінді астында қалып кеткенін анықтады.

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

"Құтқарушылар су құбыры құдығында пайда болған кішкене ойық арқылы зардап шегушіге арнайы жабдықтың көмегімен оттегін жедел берді. Сонымен қатар, оны жер астынан босату бойынша құтқару жұмыстары жүргізілді. Сәтті аяқталған құтқару операциясынан кейін ер адам жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды", делінген хабарламада.

Жедел жәрдем, Ақсу, жер қазу жұмыстары, үйінді, ер адам, құтқару, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 11:36

Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі

Айта кетсек, Ақмола облысының Зеренді ауданында, Айдарлы ауылының маңындағы Қайранкөл көлінде ҚР ТЖМ жедел-құтқару жасағының қызметкерлері судағы балықшыны құтқару жұмысын ұйымдастырды. Өкінішке қарай, құтқарылған балықшы ауруханада көз жұмды. Өлім себебі - үсіп қалу.

Президент қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт құрылысын жеделдетуді тапсырды
14:15, Бүгін
Президент қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін зауыт құрылысын жеделдетуді тапсырды
Теміртауда ашық жатқан құдыққа түсіп кеткен ит құтқарылды
21:50, 18 қазан 2024
Теміртауда ашық жатқан құдыққа түсіп кеткен ит құтқарылды
Жетісуда көлігі бұзылып, ақ түтек боранда қалып қойған адам құтқарылды
09:00, 15 қараша 2024
Жетісуда көлігі бұзылып, ақ түтек боранда қалып қойған адам құтқарылды
