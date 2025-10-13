#Қазақстан
Құқық

Түркістанда жол қозғалысы ережелерін бұзған той кортежінің жүргізушілері жауапқа тартылды

Той кортежі, Түркістан облысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 18:58 Сурет: polisia.kz
Әлеуметтік желіге мониторинг жүргізу барысында полицейлер Алматы - Шымкент тас жолының 667 шақырымында үйлену той кортежінен бірнеше автомобиль жүргізушілерінің жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу фактісін анықтады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, Сайрам ауданының тұрғыны үйлену тойын өткізу үшін 10-ға жуық автокөлік жалдаған. Олардың жүргізушілері жол ережесін өрескел бұза отырып, жол қозғалысының басқа да қатысушыларына кедергі келтіріп, апаттық жағдай туғызған.

"Қазіргі уақытта барлық жүргізушілер анықталып, жауапқа тартылды. Ал автомобильдер айыптұрағына қойылды. Сондай-ақ ұйымдастырушымен профилактикалық әңгіме жүргізілді", делінген облыстық ПД хабарламасында.

Полиция барлық азаматтарды жол қозғалысы ережелерін сақтауға шақырады, сондай-ақ ереже бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын ескертеді.

