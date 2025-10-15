Қазақстанда импортқа қосымша акциз салынатын тауарлар тізімі өзгерді
Жаңартылған ережеге сәйкес, қосымша тізім құру үшін импорт динамикасы мен құрылымы талданады. Талдау нәтижелері бойынша әр тауар ТН ВЭД ЕАЭС кодтарының деңгейінде (алты немесе төрт таңба) қарастырылады.
Қосымша тізімге келесі критерийлерге сай тауарлар енгізіледі:
- Белгілі бір елдің үлесі импорт көлемінің 10%-дан көп болуы, ал импорт көлемі 10 мың АҚШ долларынан асуы;
- Импорт көлемінің өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өсуі;
- Импортталатын елдердің үлесі жалпы көлемнің 10%-дан асатын болуы.
Сонымен қатар, қосымша тізімді құру кезінде экономикалық тиімділік және Қазақстанның халықаралық келісімдер бойынша міндеттемелері ескеріледі.
Жобаланған тізім алдымен мүдделі мемлекеттік органдармен келісіліп, содан кейін Қазақстанның сыртқы сауда саясаты және халықаралық экономикалық ұйымдарға қатысу мәселелері бойынша ведомствоаралық комиссияның қарауына ұсынылады. Тізімді бекіту құзыретті органның шешімімен және комиссияның ұсынысы негізінде жүзеге асырылады.
Жаңа ереже 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді. Осыған байланысты 2018 жылғы 20 сәуірдегі ескі үкім күшін жоғалтатын болады.