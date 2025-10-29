Қазақстанда қара және түсті металдар сынықтары мен қалдықтарын экспорттауға тыйым ұзартылды
Фото: unsplash
Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2025 жылғы 23 қазанда "Қара және түсті металдар сынықтары мен қалдықтарын әкетуді реттеудің кейбір мәселелері туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, Қазақстан аумағынан барлық көлік түрімен алты ай мерзімге мына тауарларды әкетуге тыйым салынады:
- мыс сынықтары мен қалдықтары; алюминий сынықтары мен қалдықтары; қорғасын сынықтары мен қалдықтары; қорғасын аккумуляторларының сынықтары мен қалдықтары; пайдаланылған қорғасын аккумуляторлары; құрамында қорғасын, кадмий немесе сынап бар өзге де қалдықтар; химиялық түрі бойынша сұрыпталған және құрамында қорғасын, кадмий немесе сынап жоқ қалдықтар; сұрыпталмаған және құрамында қорғасын, кадмий немесе сынап жоқ қалдықтар;
- қара металдар сынықтары мен қалдықтары; қайта балқытуға арналған қара металл құймалары (шихталық құймалар); пайдаланылған құбырлар, рельстер, теміржол жолының элементтері және жылжымалы құрам бөлшектері.
Бұйрық 2025 жылғы 30 қазаннан бастап күшіне енеді.
