Қоғам

Қазақстанда түсті металдан жасалған бұйымдарды шетелге шығаруға шектеу қойылды

Металлургический завод, литейный цех, металлургия, сплав металлов, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 09:15 Фото: primeminister.kz
Өнеркәсіп және құрылыс министрі 2025 жылғы 22 қыркүйекте "Түсті металл өнімдерін әкетуді реттеудің кейбір мәселелері туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатқа сәйкес, 2025 жылғы 31 желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасының аумағынан барлық көлік түрімен мына тауарларды әкетуге тыйым салынады:

  • тазартылмаған мыс, электролиттік тазарту үшін мыс анодтары;
  • прокатқа арналған заготовкалар;
  • басқа да мыс қорытпалары (лигатуралардан басқа);
  • электр оқшаулауышсыз мыс сымдар, арқан, өрілген баулар және ұқсас бұйымдар;
  • құрамында сурьма негізгі элемент болып саналатын өнімдер;
  • тазартуға арналған басқа да бұйымдар.

Бұйрық 2025 жылғы 7 қазаннан бастап күшіне енеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
