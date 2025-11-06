#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда бұқаларды экспорттауға тыйым салу ұзартылды

Корова, коровы, крупный рогатый скот, скотоводство, фермерское хозяйство, животноводство, пастбище, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2025 14:10 Фото: primeminister.kz
Ауыл шаруашылығы министрі 2025 жылғы 4 қарашадағы "ауыл шаруашылығы жануарларын экспорттаудың кейбір мәселелері туралы" бұйрыққа қол қойды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Қазақстан Республикасының аумағынан ірі қара малдың бұқашықтарын 2026 жылғы 30 сәуірді қоса алғанда мерзімге әкетуге тыйым салу енгізілсін", –делінген құжатта.

Бұйрық 2025 жылдың 5 қарашасынан бастап қолданысқа енгізілді.

Бұған дейін сиыр етінің бағасы әлем бойынша жаңа деңгейге көтерілгенін жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
