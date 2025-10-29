Тоқаев төтенше жағдайларды жою жөніндегі Республикалық штаб туралы ережені бекітті
Фото: Zakon.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 23 қазандағы Жарлығымен ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою жөніндегі Республикалық жедел штаб туралы Ережені бекітті және бірқатар басқа да құжаттарға өзгерістер енгізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою жөніндегі Республикалық жедел штаб (РЖШ) – Қазақстан Республикасының Үкіметі жанындағы жұмыс органы болып табылады және ол ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою кезінде жалпы басшылықты жүзеге асырады.
РЖШ құрамына кіреді:
- Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі – РЖШ басшысы;
- Қазақстан Республикасының Премьер-Министрінің орынбасары және азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның басшысы – РЖШ басшысының орынбасарлары;
- РЖШ басшысы айқындайтын мүдделі мемлекеттік органдардың басшылары – РЖШ мүшелері.
Ұйымның міндеттері:
- ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою жөніндегі шараларды әзірлеу;
- ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру;
- ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою үшін орталық және жергілікті атқарушы органдардың, сондай-ақ өзге ұйымдардың қызметін үйлестіру;
- ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою кезеңінде жүргізілетін іс-шаралардың орындалуын бақылау.
РЖШ-тың жұмыс органы – азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті орган болып табылады.
РЖШ-тың жұмыс органы жүзеге асырады:
- төтенше жағдай аймағындағы жағдай туралы ақпаратты жинау мен өңдеуді және оны бағалауды;
- мүдделі мемлекеттік органдар мен ұйымдармен жедел өзара іс-қимылды;
- ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жоюға тартылатын күштер мен құралдарды есептеуді;
- ғаламдық немесе өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жою жөніндегі ұсыныстарды әзірлеуді, соның ішінде азаматтық қорғаудың және төтенше жағдай аймағынан тыс орналасқан өзге ұйымдардың қосымша күштері мен құралдарын тарту бойынша ұсыныстарды дайындауды.
РЖШ отырыстары қажеттілігіне қарай өткізіледі және РЖШ басшысы шақырады.
Сонымен қатар бекітілді:
- азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның шұғыл медициналық және психологиялық көмек қызметінің нышанының сипаттамасы;
- азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның аумақтық органдарының туларының сипаттамасы;
- азаматтық қорғау органдары қызметкерлерінің антының мәтіні.
Жарлық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.
