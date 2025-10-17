#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Тоқаев: Төтенше жағдайларды алдын алу және салдарын жою тетіктерін жетілдіру қажет

Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Үкімет пен салалық министрлікке төтенше жағдайларды уақтылы ескерту және салдарын тиімді жою тетіктерін жетілдіруге ерекше көңіл бөлу қажеттігін тапсырды.

Бұл туралы Мемлекет басшысы Құтқарушылар күніне арналған құттықтауында айтты.

"Орталықтағы және жергілікті құтқару қызметтерінің іс-қимылы – біртұтас, нақты жүйеленген механизм. Басқару үдерісін автоматтандыруға, цифрландыруға және заманауи технологияларды, соның ішінде жасанды интеллектіні кеңінен енгізуге күш салу маңызды", – деді Президент.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың айтуынша, ІІМ қазірдің өзінде өнеркәсіп нысандарындағы қауіпсіздікті күшейту, өртке қарсы талаптар мен құрылыс нормаларын қатаңдату бағытында нақты шаралар қабылдап жатыр.

Мемлекет басшысы азаматтардың, әсіресе балалар мен жастардың төтенше жағдай кезіндегі іс-әрекет ережелерін білуі маңызды екенін атап өтті.

"Оларға өрт, су тасқыны, жер сілкінісі кезіндегі қауіпсіздік ережелерін түсінікті тілмен жеткізу қажет. Сонымен қатар күнделікті өмірде де қауіпсіздік шараларын ұмытпау керек", – деді ол.

Президент халықты табиғат аясында демалу, су айдынында шомылу, тауға шығу немесе ауа райы қолайсыз кезінде көлік жүргізу сияқты қауіпті жағдайларда жоғары жауапкершілік танытуға шақырды.

