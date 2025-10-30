Балық аулауға тыйым салынған кезеңдегі су көлігінің қозғалысы: ережелер бекітілді
"Қағидалардың күші суларды жинағыштарды, сондай-ақ балық пен басқа да су жануарларын өсіру үшін пайдаланылатын сарқынды балық питомниктерінде, уылдырық шашатын, тоған және көл-тауар шаруашылықтарында пайдаланылатын су айдындарын қоспағанда, барлық балық шаруашылығы су айдындарына қолданылады",- делінген құжатта.
Уылдырық шашу кезеңінде мыналарға рұқсат етілмейді:
- балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде балық аулауға тыйым салынған кезеңде, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған жерлерде балық шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесімен келіспей қозғалтқыштары қосылған су көлігінің барлық түрлерінің қозғалысы;
- бакендер орнату үшiн елдi мекендердiң, балық қабылдау пункттерiнiң жанына және аса қажет жағдайларда балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде аялдауды қоспағанда, балық аулауға тыйым салынған жерлерде су көлiгiнiң тоқтауы.
Дегенмен талаптар ғылыми зерттеулерді, авариялық-құтқару жұмыстарын, тұрақты жүк-жолаушылар тасымалдарын (оның ішінде паромдық), балық ресурстарын және басқа да су жануарларын қорғауды, кеме қатынасы жолдарында навигациялық белгілерді орнатуды және оларға қызмет көрсетуді, сондай-ақ жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын кемелерге қолданылмайды.
Балық шаруашылығы су айдындарында балық және басқа да су жануарларының уылдырық шашуына қолайлы жағдайлар жасау үшін кемелердің, шағын көлемді флоттың және басқа да су көліктерінің қозғалысына олардың тиесілілігіне қарамастан уылдырық шашу кезеңі аяқталғаннан кейін рұқсат етіледі.
Уылдырық шашу кезеңінде мынадай кемелерді пайдалануға рұқсат етіледі:
- кемелердің ескек бұрандасының айналу жылдамдығы – минутына 1000 айналымнан аспайтын;
- жеке және заңды тұлғалардың меншігіндегі кемелердің моторларының (аспалы және стационарлық қозғалтқыштарының) қуаты – 20 ат күшінен аспайтын, ал Өскемен су қоймасында (Ермаковка ауылынан екі жағалау бойынша Өскемен гидроэлектростанциясына (ГЭС) дейін) – 100 ат күшінен аспайтын;
- Жайық-Каспий бассейнінде кәсіпшілік балық аулауды жүзеге асыратын балық шаруашылығы субъектілері үшін – 40 ат күшінен аспайды;
- бекітілген балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде қорғауды жүзеге асыратын балық шаруашылығы субъектілерінің қорықшылық қызметтері үшін – 100 ат күшінен аспайтын;
- ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүзеге асыру үшін аспалы қозғалтқыштардың қуаты – 55 ат күшінен, стационарлық қозғалтқыштардың қуаты – 150 ат күшінен аспайтын.
Ереже келесілерге қолданылмайды:
- кеме қатынасы су жолдарында навигациялық белгілерді қою және оларға қызмет көрсету үшін пайдаланылатын кемелер;
- Ертіс бассейнінде тұрақты жүк-жолаушылар тасымалын (паромдарды) жүзеге асыру үшін пайдаланылатын стационарлық қозғалтқыштары бар кемелер;
- Өскемен ГЭС-нен судың ағысымен төмен қарай 23 километр учаскеде жолаушыларға арналған рейстік және туристік маршруттарды жүзеге асыру үшін пайдаланылатын стационарлық су ағындары бар шағын көлемді кемелерді қоспағанда, "Р" класындағы түбі тегіс кемелер;
- жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану, азаматтық қорғау органдары, көліктік бақылау, табиғат қорғау полициясы бөлімшелері және ішкі істер органдарының аумақтық бөлімшелері саласындағы уәкілетті орган, уәкілетті мемлекеттік органдар пайдаланатын кемелер.
Уылдырық шашу кезеңінде кемелердің жөнелту саны кеме иелері мен кеме жүргізушілерге балық аулауға тыйым салынған уылдырық шашу кезеңінде, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және (немесе) учаскелерінде нысан бойынша кеме қатынасы режимін келісуді беру арқылы айқындалады.
Мемлекеттік қызметті уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшелері (көрсетілетін қызметті беруші) көрсетеді.
Мемлекеттік қызметті алу үшін жеке немесе заңды тұлға портал арқылы көрсетілетін қызметті берушіге нысан бойынша балық аулауға тыйым салынған уылдырық шашу кезеңінде, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және учаскелерінде кеме қатынасы режимін келісуге арналған өтінімді жібереді.
Көрсетілетін қызметті берушінің кеңсе жұмыскері өтінім келіп түскен күні өтінімді "Е-лицензиялау" мемлекеттік дерекқоры" ақпараттық жүйесінде тіркеуді жүзеге асырады және оны жауапты жұмыскерді тағайындайтын көрсетілетін қызметті берушінің басшысына жібереді.
Жауапты жұмыскер өтінім тіркелген сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде ұсынылған құжаттардың толықтығын тексереді.
Көрсетілетін қызметті алушы құжаттардың толық топтамасын ұсынған кезде жауапты жұмыскер өтінім тіркелген сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін нысан бойынша балық аулауға тыйым салынған уылдырық шашу кезеңінде, сондай-ақ балық аулауға тыйым салынған су айдындарында және (немесе) учаскелерінде кеме қатынасы режимін келісуді нысан бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден уәжді бас тартуды ресімдейді.
Мемлекеттік қызметті көрсету нәтижесі портал арқылы көрсетілетін қызметті алушының "Е-лицензиялаудағы" "жеке кабинетіне" көрсетілетін қызметті беруші басшысының ЭЦҚ-мен куәландырылған электрондық құжат нысанында жіберіледі.
Бұйрық 2025 жылғы 28 желтоқсаннан бастап қолданысқа енгізіледі.