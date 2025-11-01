"Бос жұмыс орындары түріндегі тұзақтар": Бас прокуратура ел азаматтарына ескерту жасады
ҚР Бас прокуратурасы Құқықтық статистика және арнайы есепке алу Комитетінің Қылмыстық қауіп-қатерлердің және қоғамдық қауіпсіздіктің тәуекелдерін болжау орталығы жұмыспен қамту саласындағы қылмыскерлердің белсенділігі туралы ескертеді.
Интернет-алаяқтар танымал платформаларда және әлеуметтік желілерде көп талабы жоқ, бірақ табысы жоғары жұмысқа шақыратын хабарландырулар жариялайды.
"Хабарлама бойынша хабарласқан жұмыс іздеушілерге жалған сайттардың сілтемелері, жеке деректерді жинауға арналған сауалнамалар жіберіледі немесе зиянды бағдарламалық қамтуы бар "жұмыс істеуге арналған мобильді қосымшаны" орнатуды ұсынады, бұл қаскөйлерге банктік деректерге, мессенджерлерге және құрылғыны басқаруға мүмкіндік береді. Бұл туралы шетелдік дереккөздер хабарлайды. Сонымен қатар, шетелде, оның ішінде Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде (Тайланд, Мьянма және т.б.) жұмыс істеу туралы жалған ұсыныстар да өзекті болып табылады". ҚР Бас прокуратурасы
Азаматтарды IT, модельдік, қонақ үй бизнесі саласында немесе call-орталықтарға жұмысқа орналасу түрімен шетелге әкету үшін жалдайды.
"Онда олар еңбек және сексуалдық құлдықта болуы, қанауға және зорлық-зомбылыққа ұшырауы мүмкін. Кейбір жағдайларда зардап шеккендерді басқа азаматтарды мәжбүрлеп алдау немесе дене мүшелерін трансплантациялау схемаларында пайдаланады". ҚР Бас прокуратурасы
Қылмыскерлердің құрбаны болмау үшін келесілер ұсынылады:
- құжаттарды жібермес немесе қосымшаларды жүктемес бұрын жұмыс берушінің заңдылығын және сайттың мекен-жайын тексеру;
- жұмысқа, оқуға немесе визаға ресімдеу үшін қаражат аудармау;
- қосымшаларды тек Google Play, App Store ресми дүкендерінен орнату;
- ресми шарт жасасқанға дейін жеке басын куәландыратын құжаттардың көшірмелері мен деректерін және банк карталарын ұсынбау;
- қызметкерлерді іріктеу бойынша қызмет көрсететін делдалдың немесе агенттіктің заңдылығына көз жеткізу және агенттіктің тіркеу деректерімен шетелдік жұмыс беруші арасында жасалған шартты сұрату;
- кез келген күмән туындаған кезде полицияға хабарлау.
Сіздің туысыңыз немесе досыңыз адам саудасының құрбаны болған жоқ па, оны былай тексеріңіз:
- әдеттегідей қоңырау шалған кезде бейне қоңырауға ауысуды ұсыныңыз. Егер ол бас тартып, "мүмкін емес" деп байланысты үзсе, бұл - дабыл сигналы, полицияға хабарласуды ұсынамыз;
- бейне қоңырау кезінде келесі сұрақтарды қойыңыз: "Қайда тұрғаныңды көрсет, саған ол жақ қаншалықты жайлы екеніңді көргім келеді"; "Сенің жаныңда кім бар, оларды көруге болады ма"; "Сен қазір қайдасын, бұл пәтер ме, жатақхана ма, үй ме"; "Бүгін таңғы асқа/түскі асқа/кешкі асқа не бар"; "Телефонды қай жерде қуаттайсыз"; "Сенің қасыңда розетка бар ма"; "Терезеден сыртты көрсетесің бе, көшеге шыға аласың ба"; "Сен бүгін демалдың ба"; "Сенде демалыс қашан"; "Жалақы алдың ба"; "Құжаттарыңды қайда сақтайсын?".
Адам орналасқан фонға және қоршаған ортаға (бөлме, қойма, жатақхана), қасында әңгімені бақылап тұрған бөтен адамдардың болуына, кеңес беру дыбысына, дауыс екпініне, бет әлпетіне (қорқып тұрғандай көрінеді, камераға қараудан бас тартады) назар аударыңыз.
"Егер адам қоршаған ортаны көрсетуден бас тартып, сөйлеуден қорқып, қысқа немесе бір қалыпты сөйлессе, оны бөтен адамдар бақылап тұрған болуы мүмкін, мұндай жағдайларда полицияға хабарлауды ұсынамыз".ҚР Бас прокуратурасы
Бұған дейін Алматы қалалық прокуратурасы лудомания туралы әлеуметтік роликпен бөліскен болатын.