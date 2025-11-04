#Халық заңгері
Құқық

Астанада мас күйінде көлік жүргізіп, ұсталған судьяға қатысты полиция түсініктеме берді

Көлік, мас, Астана, судья, түсініктеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.11.2025 17:26 Сурет: pexels
Ішкі істер министрлігі (ІІМ) 2025 жылғы 4 қарашада Астанада мас күйінде көлік жүргізіп, қолға түскен судья туралы ақпаратқа қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы ақпарат алдымен әлеуметтік желіде жарияланды. "Астанада таңертең полиция қызметкерлері мас күйінде көлік рөлінде болған азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясын ұстады. Медициналық тексеріс нәтижесі мастықтың жеңіл дәрежесін көрсетті. Көлік айыппұл тұрағына қойылды, ұсталған адамның өзімен бірге жүргізуші куәлігі болмаған", делінген ондағы жазбада.

ІІМ бұл ақпаратты растады.

"1 қарашада сағат 04:30 шамасында Астанада "Хан Шатыр" СОСО-ға қарама-қарсы жолда полиция қызметкерлері Mazda-6 автокөлігін тоқтатты, рөлде азаматтық істер жөніндегі ауданаралық соттың судьясы отырған. Тексеру барысында жүргізушінің мас күйде екендігі, сондай-ақ оның жүргізуші куәлігінің мерзімі өтіп кеткені анықталды. Аталған факті бойынша материалдар кейіннен Жоғары сот кеңесіне судьяны заңда белгіленген тәртіппен жауапқа тарту мәселесін қарау туралы ұсыныс енгізу үшін Бас прокуратураға жолданды", делінген ведомствоның түсініктемесінде.

Бұған дейін Таразда мас күйдегі BMW жүргізушісі полицейлерден қашпақ болғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
