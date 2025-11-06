Алматыда 9 қабаттан жоғары үй салуға тыйым салынған аумақтар анықталды
Түзетулерде нақтыланған:
Талғар трактінің оңтүстігінде орналасқан ғимараттардың параметрлері, Шығыс айналма жолы (ВОАД), Әл-Фараби даңғылы, Саин көшесі, Жандосов көшесі, (Саин көшесінен қала шекарасына дейін) үш қабаттан аспайтындай етіп, ауданы 10 шаршы метрден аспайтын шатырға өрт шығуын есепке алмағанда, жертөле қабаты анықталсын. Денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және ғибадат объектілерінің құрылысын қоспағанда, ғимараттардың астындағы учаскенің орташа жоспарлау белгісінен парапеттің (шатырдың жотасының) басына дейін ең жоғары биіктігі он екі метрден аспайды, бірақ 25 метрден аспайды.
Көрсетілген шаршыда бас жоспарда көзделген әлеуметтік инфрақұрылым объектілері мен туристік кластерді қоспағанда, көппәтерлі тұрғын үйлер мен кешендер салуға, сондай-ақ ауыл шаруашылығын пайдалану үшін нысаналы мақсаты бар жер учаскелерін сегменттеуге, тау сөрелерінің белдеуінде, оның ішінде еңісі 15 градус және одан жоғары алаңдарда ғимараттар салуға жол берілмейді.
Беткейдің тіктігі, жер учаскесінің рельефі мен топырағы туралы деректер геодезиялық түсіріліммен айқындалады.
Жоғарыда көрсетілген нормалар қолданыстағы параметрлер шегінде жүзеге асырылатын барлық үлгідегі тұрғын үйлерді және кәсіпкерлік қызмет объектілерін қайта жоспарлауға (қайта жабдықтауға, қайта бейіндеуге), реконструкциялауға, жаңғыртуға, күрделі жөндеуге қолданылмайды.
Сондай-ақ құжатта жобалау және құрылыс жұмыстарын тарихи қалыптасқан қалалық ортаны сақтау қағидаты ескеріле отырып жүргізу керектігі айтылған. Тығыз (нүктелі) құрылыстарға жол берілмейді, оның ішінде қалыптасқан тұрғын үй аймақтарында әлеуметтік, көлік және инженерлік инфрақұрылымға қосымша жүктеме түсіретін ауқымды нысандарды орналастыруға болмайды. Бұған тек Бас жоспарға сәйкес көзделген әлеуметтік инфрақұрылым және туристік кластер нысандары, сондай-ақ сүрілген алаңдарды қалпына келтіру шартымен салынатын жерасты паркингтері ғана кіре алады.
Еске салайық, түзетулер енгізілгенге дейін бұл норманың ережелері тек қаланың тарихи орталығына (Алматы қаласының Райымбек батыр даңғылының оңтүстігі, ШАҒД-тың батысы, Әл-Фараби даңғылының солтүстігі және Розыбакиев көшесінің шығысы шегінде орналасқан аумаққа) ғана қолданылатын.
Бұл шешім 2025 жылғы 15 қарашадан бастап күшіне енеді.