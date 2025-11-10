Маңғыстау облысында сот шешімімен ер адамның айына төлейтін алимент көлемі 10 есеге өсірілді
Маңғыстау облысының кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында 2013 жылы некелері сот шешімімен бұзылған ерлі-зайыптылардың 2009 жылы туған ортақ баласы бары, оның жекеменшік мектепте ақылы түрде оқитыны анықталды.
Сондай-ақ ер адам баласына ай сайын 5000 теңге мөлшерінде алимент төлеп келген, мұны табысының тұрақсыздығымен түсіндірген. Сонда ол 2024 жылдың қыркүйегінен 2025 жылдың маусымына дейін барлығы 48 500 теңге алимент төлеген. Әйел адам бұл баланы лайықты қамтамасыз етуге жеткіліксіз екенін жеткізіп, оның жеке мектептегі ай сайынғы оқу ақысы 85 000 теңге екенін алға тартты. 2024 жылғы оқу ақысы – 440 000 теңге, ал 2025 жылғы оқу ақысы – 525 000 теңге.
"Сот бұл талапты ішінара қанағаттандырып, мектеп шығынын ата-ананың екеуіне теңдей бөліп, жауапкерден (баланың әкесінен) 482 500 теңге өндіруге міндеттеді (965 000 : 2 = 482 500 т.). Ал талапкердің өз пайдасына ай сайын 15 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде тұрақты ақша сомасындағы алимент өндіру туралы талабы қанағаттандырылмады, себебі бұған дейін сот бұйрығымен баласына алимент өндірілген", делінген сот хабарламасында.
Бірінші саты сотының шешімімен келіспеген баланың әкесі апелляциялық шағым берген. Шағымды қарау нәтижесінде Маңғыстау облыстық сотының апелляциялық сот алқасы бірінші саты сотының шешімінің заңдылығы мен негізділігіне келісіп, оны күшінде қалдырды.
Шешім заңды күшіне енді.
Бұған дейін ТМД елдерінде алимент төлемейтін борышкерлермен күрес күшейтілгені хабарланған.