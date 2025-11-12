#Халық заңгері
Құқық

Қазақстанда жалған мекенжайлар бойынша заңды тұлғаларды тіркеуге тыйым салынады

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 09:06 Фото: pexels
Әділет министрлігі заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу, сондай-ақ олардың филиалдары мен өкілдіктерін есептік тіркеу саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету қағидаларына өзгерістер енгізу жобасын әзірледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қағидаларға қаржылық мониторинг субъектілерінің өз клиенттерін (олардың өкілдерін) тиісті тексеруден өткізуін және жылжымайтын мүлік иелерінің келісімінсіз жалған мекенжайларды пайдалана отырып заңды тұлғаларды тіркеудің алдын алуды қамтамасыз ететін нормалар енгізіледі.

Әділет министрлігінің мәліметінше, бұл түзетулер жалған операцияларды жүргізу мүмкіндігін азайту арқылы ел экономикасына оң әсерін тигізеді деп күтілуде.

Жоба "Ашық НҚА" порталында 2025 жылғы 15 қарашаға дейін көпшілік талқылауына орналастырылған.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
