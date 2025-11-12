#Халық заңгері
Құқық

Жер теліміне қатысты қылмыстық істер: Алматыда әлеуметтік шиеленіс ошағы жойылды

Алматы, жер телімі, қылмыстық істер, әлеуметтік шиеленіс, прокуратура, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.11.2025 19:25 Сурет: pexels
"Әлеуметтік шиеленіс ошақтарын жою" жобасы аясында қала прокуратурасы Ақсай-1А шағынауданының тұрғындарының "Школьник" тұрғын үй кооперативінің әрекеттеріне қатысты шағымдары бойынша кешенді шаралар қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

2014 жылы кооператив төрағасы үйлер жанындағы 1,7 гектар жер учаскесін заңсыз бөліп, оның бірнеше бөлігін үлестес тұлғаларға сатқаны анықталды.

"Заңсыз сатылған учаскілердің құны 300 млн теңгеден асады. Аталған мән-жай бойынша аса ірі мөлшердегі алаяқтық фактісі туралы қылмыстық іс тіркелді, жер қолданысына шектеу қойылды, кооператив қызметіне аудит жүргізілуде. Сонымен қатар заңсыз жертөле жатақханалары, антисанитария, коммуналдық желілерге өз бетінше қосылу сынды басқа да бұзушылықтар анықталды". Алматы қалалық прокуратурасы

Мемлекеттік органдармен бірлесіп мыналар анықталды:

  • 10 жатақхананың қызметі тоқтатылды;
  • сумен жабдықтау және электрмен жабдықтау желілеріне заңсыз қосылуды тоқтата отырып, 14 нұсқама енгізілді;
  • есепке алу аспаптары сәйкес келтірілді.
"Қабылданған шаралар қылмыстың санын 50%, қоғамдық тәртіпке қарсы әкімшілік құқық бұзушылықтар санын 70% төмендетуге мүмкіндік берді. Осылайша, шағынауданның 15 мың тұрғынының құқықтары қорғалды. Тұрғындар әділдікті қалпына келтіргені үшін алғыстарын білдіріп келуде. Жобаның іске асырылуы бүкіл қала бойынша жалғасады. Алматы қаласының прокуратурасы. Заң мен Тәртіп – азаматтардың құқықтарын қорғауда". Алматы қаласының прокуратурасы

Бұған дейін Қазақстанда жалған мекенжайлар бойынша заңды тұлғаларды тіркеуге тыйым салынатыны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
