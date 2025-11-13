Ұшақта өз бетімен әрекет еткен азамат әуе компанияға 6,6 млн теңге төлейтін болды
Қызылорда қалалық сотына Air Astana әуе компаниясы жолаушыларының бірінен материалдық шығынды өтеу туралы талап арызбен жүгінген.
"Астана-Алматы бағыты бойынша рейсті орындап, трапқа дейін күтіп тұрған кезде жауапкер У. апатты шығу есігін өз бетінше ашқан. Апатты шығу есіктері тек төтенше жағдайларда және экипаждың бұйрығы бойынша ғана пайдаланылады. Апатты шығу есігін ашу және эвакуациялық үрлемелі трапты іске қосу нәтижесінде, талап қоюшыға материалдық шығын келіп, трапты ауыстыру қажеттілігі туындаған. Ауыстыру құны - 22 995 936 теңгені құраған", делінеді сот хабарламасында.
Сот тараптарға дауды татуластыру рәсімдері арқылы реттеу жөніндегі құқықтарын түсіндіріп, келісім жасауға мерзім берген.
Берілген мерзімде тараптар өзара келісімге келгендерін көрсетіп, медиациялық келісімді бекітуді сұраған.
Келісімнің шарттарына сәйкес, жауапкер талап қоюшыға 6 698 426 теңге өтемақыны 2025 жылғы 20 қарашаға дейін төлеуге міндеттенген. Талап қоюшы өз кезегінде 22 995 936 теңгені өндіруді сұраған талап қоюынан бас тартқан.
Сот ұйғарымымен тараптар арасындағы медиациялық келісім бекітіліп, іс жүргізу тоқтатылды.
Бұған дейін Қостанай облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасы хирург дәрігерді ұрып-соғу дерегі бойынша жәбірленушінің адвокаты берген апелляциялық шағымды қарағаны хабарланған.